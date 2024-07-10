中資車企強勢崛起　本田宣布泰國一工廠2025年前停產汽車

據路透社7月9日報道，日本汽車製造商本田汽車（Honda）宣布，該公司將於2025年之前，停止位於泰國大城府（Ayutthaya province）工廠的汽車生產，並計劃將產能整合至其在巴真府（Prachinburi）營運的工廠。



報道指，這一情況突顯出，隨着中國汽車品牌積極爭取在泰國的市場份額，以及消費者對電動汽車的需求日益增長，本田這家日本第二大汽車製造商在東南亞國家正面臨更為嚴峻的形勢。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）早前報道發現，2023年中國汽車出口首次超越日本之際，中國汽車還正在衝擊日本汽車的海外市場。在很長一段時間裏都是日系車一家獨大的泰國，眼下日本車和中國車正呈現此消彼長之勢。在中國電動車強勢增長的帶動下，2023年中國汽車廠商在泰國新車市場的份額翻了一倍多。此外，中國車企佔泰國電動汽車銷量的80%，日系品牌則不到1%。

2019年3月5日在瑞士日內瓦舉行的第89屆日內瓦國際汽車展中展示的本田標誌。（Reuters）

路透社引述本田汽車一名發言人指，上述工廠是本田在泰國僅有的兩家汽車生產廠。即將停止生產汽車的大城府工廠始建於1996年，停產後將被改造成汽車零件生產基地。另一家位於巴真府的工廠建成於2016年，日後將負責本田在泰國全部的汽車生產。

報道指，截至2023年，本田在泰國工廠的汽車產量，已經從2019年的22.8萬輛下降至每年不到15萬輛。同時，在這四年裏，本田在泰國的銷售量每年都低於10萬輛。

這名發言人表示，本田希望通過此次產能整合，來縮小在泰國汽車市場的產銷量之差。他補充道，本田目前沒有在泰國進行新投資的計劃，該公司已經開始從泰國出口汽車，主要銷往印尼和菲律賓等其他東南亞國家。

中國電動車・中國製汽車・中國製造・中國新能源汽車・中國汽車出口：2024年3月20日，鏡頭下意大利米蘭比亞迪和Autotorino門市內一輛比亞迪Atto 3 。（Reuters）

路透社指出，在中國市場，本田、日產汽車等日系汽車製造商，正面臨着來自崛起的中國汽車品牌的激烈競爭，這些中國品牌以物美價廉、配置豐富的電動汽車和插電式混合動力汽車吸引了消費者。與此同時，日本汽車廠商還在失去中國以外的市場，比如東南亞，這裏正被尋求擴大汽車出口、在海外建廠的新興中國廠商「攻佔」。

就在上週，中國電動車領先企業比亞迪在泰國開設了一家新的電池汽車工廠，這是中國電動汽車製造商在泰國建廠投資浪潮的一部分，投資額超過14.4億美元（約112.5億港元）。綜合《中國經營報》報道，比亞迪泰國工廠從開工到投產歷時16個月，年產能已經達到15萬輛，包含整車四大工藝和零件工廠。

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