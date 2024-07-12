英國女護照「1個問題」被拒登機離境 慘困泰國換來「血的教訓」
撰文：ETtoday
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來自英國的蘿西（Rosie Viscomi）7月4日在曼谷搭機時，因為護照頁面出現「1厘米」的撕裂痕迹，而被拒絕登機。
她錯過班機又簽證逾期，受困泰國多日，直到聯繫大使館之後，才接受特殊安排回國，但也為此花光積蓄。
撕破僅1cm 之前飛美國牙買加甚至入境泰國也順利過關（點圖放大瀏覽）：
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《紐約郵報》等外媒報道，27歲的蘿西是一名瑜伽老師，4月以來都住在泰國帕岸島（Koh Pha-ngan），一邊進修瑜伽一邊當義工。
她7月4日準備回國，卻被靛藍航空（IndiGo）拒絕登機，原因是護照損壞，還被地勤告知：「妳不能用這個護照前往任何地方。」
蘿西對此感到相當震驚，因為護照撕破的地方非常微小，僅僅只有1厘米左右，而且她先前飛往美國、牙買加、入境泰國都順利通關。
我從沒想過，一個地方被撕破，會成為我的問題。
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蘿西錯過航班，加上簽證過期被罰款，「我真的沒有錢了」。
她孤身受困曼谷機場，一度無助地嚎啕大哭：「我只想回家，但一直出現問題。」
最後，蘿西又咬牙砸下數百英鎊，與泰國移民局及英國大使館聯繫後，才在雙方安排之下，於7月9日平安返回英國。
她的妹妹也在募資網站gofundme發起活動，希望協助籌措鉅額旅費。
靛藍航空證實，這名英國旅客因為護照毀損無法登機，但他們只是按照規定行事，而且也對蘿西提供了必要協助。
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