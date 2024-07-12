王毅批評北約峰會對華無端指責　寄語荷蘭推動歐洲理性看待中國

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月11日與荷蘭新任外交大臣費爾德坎普（Caspar Veldkamp）通電話。王毅表示，中方重視中荷關係，願同荷蘭新一屆政府建立緊密聯繫，開展全方位對話，增進相互理解。他同時批評北約峰會對中國進行無端指責，促北約應安守本分。



王毅批評北約峰會對華無端指責，促北約應安守本分。圖為2024年4月18日，王毅抵達印尼雅加達訪問。（REUTERS/Willy Kurniawan/Pool）

王毅表示，相信荷方會推動歐方客觀理性看待中國，為中歐關係保持健康穩定發展發揮建設性作用。荷蘭以貿易立國，一貫支持自由貿易，中方願同荷方加強合作，共同維護全球產供鏈穩定。

王毅指出，剛舉行的北約華盛頓峰會對中國進行無端指責，中方對此絕不接受，強調中國在和平與安全問題上，是世界上紀錄最好的大國。中國同北約國家政治制度、價值理念不同，但不應成為北約煽動與中國對抗的理由。

北約（NATO） 峰會聯合公報公開指責中國「軍援」俄羅斯，引起北京不滿。圖為7月9日與會領袖合照。（Reuters）

他強調，正確之道是加強對話，增進了解，建立基本互信，避免戰略誤判。北約應安守本分，不插手亞太事務、不干涉中國內政、不挑戰中方正當權益。中方願在平等基礎上同北約保持接觸，在相互尊重基礎上開展交流。

費爾德坎普表示，荷方不贊成同中國脫鈎，願同中方保持溝通，發展務實的荷中關係。