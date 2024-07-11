歐盟把在德中國風力渦輪機企業納入反補貼調查範圍

港媒7月11日報道披露，歐盟已經擴大了對中國風力渦輪機供應商的反補貼調查，將在德國的開展業務的中企也納入了調查範圍。與此同時，德國副總理兼經濟部長哈貝克日前以「數據安全」為由對中企參與德風電項目表達「擔憂」。



今年4月，歐盟對參與西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞風電項目的中國風力渦輪機供應商展開初步調查。如今調查範圍進一步擴大，在歐盟最大經濟體——德國開展業務的中企目前正接受歐盟的反補貼調查。

根據歐盟委員會競爭事務發言人里爾·尤伯（Lea Zuber）的說法，歐盟在調查中獲得了「德國等其他成員國風電項目開發存在的潛在『（市場）扭曲』」的信息。她說：「我們已發出獲取信息的請求，以進一步評估這些信息以及是否存在扭曲內部市場的潛在外國補貼。」

行業刊物《風電月刊》（Windpower Monthly）最早報道了這一消息。據了解，歐盟在6月底就擴大了調查，但當時並未公開。

歐盟的行動是根據去年通過的《外國補貼條例》（FSR）開展的。該條例於2023年7月12日開始生效。條例規定，當估計的招標價值超過2.5億歐元，且企業在最近三年內從至少一個第三國享受了至少400萬歐元的「外國財政補貼」時，企業須向歐盟通報自己參與的公開招標，而歐盟委員會可調查外國政府補貼是否使得競標企業給出過於有利的報價。

在目前根據FSR啟動的五個調查案例中，有四個是針對中國公司的，均在鐵路、太陽能、風能和監控設備領域。

中歐關係：圖為2024年3月4日，中國政府歐亞事務特別代表李輝與歐盟對外行動署官員舉行會談。（中國外交部）

德國政府上周稱，他們將「非常仔細地審查」總部位於漢堡的資產管理公司Luxcara與中國渦輪機製造商明陽智能（MingYang Smart Energy）之間的交易。根據交易明陽智能將為德國的一個風電場提供16台渦輪機，但德國經濟部正在調查據稱關乎關鍵基礎設施安全的問題。

哈貝克8日證實，德國政府對中國參與風電項目的安全方面「感到擔憂」，他將努力確保項目產生的數據不會被中國控制。

「我無法排除風能部件來自中國的可能，但最好數字控制部件不是這樣。」他說。

歐盟中國商會4月4日對歐盟根據FSR調查中國企業表示嚴正關切。

「歐盟有關機構濫用新工具，把FSR作為經濟脅迫的新工具，干擾中國企業在歐盟綠色低碳轉型市場合理、合法地進行商業運營的行為表示強烈不滿。」歐盟中國商會在一份聲明中寫道，FSR中對關鍵概念的定義過於寬泛和模糊，不僅會給企業帶去不必要的負擔，還可能導致對包括中國企業在內的外國企業的歧視，「這種情況正在扭曲在歐盟經營的中國企業的公平競爭環境」。

在歐盟對一連串中國運輸、綠色能源企業展開反補貼調查後，中方出手了。

中歐金融工作組2024年3月18至19日在北京舉行第一次會議，圖為雙方金管部門代表合照。（中國人民銀行）

中國商務部10日下午發佈公告，該部於6月17日收到中國機電產品進出口商會（以下稱申請人）正式提交的申請書，請求就歐盟依據《關於扭曲歐盟內部市場的外國補貼條例》（以下簡稱《外國補貼條例》）及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。商務部表示，決定自2024年7月10日起進行貿易投資壁壘調查。「可以採用問卷、聽證會、實地調查等方式了解情況。」公告寫道，調查應在2025年1月10日前結束，特殊情況下可延長至2025年4月10日。

商務部的公告還顯示，申請人提出申請時主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等產品。

港媒形容，圍繞風力渦輪機的「口水戰」只是歐中不斷升級的貿易與經濟爭端的一部份。

歐盟近來還對中國電動汽車展開反補貼調查。歐盟委員會日前發佈公告稱，對原產於中國的純電動載人汽車作出反補貼初裁，初步裁定對涉案產品徵收17.4%至37.6%的臨時反補貼稅。

中國商務部發言人7月8日表示，中方始終認為，貿易保護主義措施不利於全球綠色產業發展，不利於汽車產業合作，各國應堅持對話合作，共同推動經濟綠色轉型，而不是以鄰為壑，人為擾亂全球產業鏈供應鏈。對任何將經貿問題政治化、武器化的單邊主義、保護主義做法，中方都是堅決反對的，對於任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，中方必然採取一切措施維護自身權益。

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