俄烏戰爭｜匈牙利總理致函歐盟領袖：特朗普已準備勝選後立即調解

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）致函歐盟領袖表示，美國前總統特朗普（ Donald Trump）已準備好一旦在11月勝出大選，就會「立即」行動，充當俄烏戰爭的和平調解人。



路透社7月16日報道，歐爾班早前展開「和平之旅」，先後與特朗普及烏克蘭、俄羅斯、中國3國領袖會面。而他最新寫的信，收件人為歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），同時轉發所有歐盟領袖。

2024年7月12日於社交媒體發布的視頻顯示，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）同月到訪美國佛羅里達州，與美國前總統特朗普（ Donald Trump）會面。（Viktor Orban via Facebook/Handout via REUTERS）

歐爾班在信中稱：「我可以肯定表示，特朗普勝選後不久，就會立即準備扮演俄烏戰爭調解人，他不會等到就職典禮後才行動。他對此有詳細且理據充分的計畫。」但歐爾班直言，特朗普勝選將迫使歐盟增加金援烏克蘭的負擔，對歐洲人不利。

歐爾班又稱，美國總統拜登（Joe Biden）還在為保住競選資格而「煞費苦心」，並暗示拜登「無法改變美國當前支持戰爭的政策」。

歐爾班並提議，在下一次的和平會議上，除了要和烏克蘭高層維持聯繫、開啟和中國的對話之外，也要重新開放與俄羅斯的直接溝通管道。