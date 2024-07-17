與特朗普遇刺有關？伊朗：毫無根據且帶有偏見

伊朗常駐聯合國代表7月16日表示，所謂伊朗與美國前總統特朗普遭未遂刺殺事件有關的指控毫無根據且帶有偏見。



17日，伊朗外交部發言人卡納尼在發言中也否認了關於伊朗與該事件有關的指控。卡納尼表示，伊朗決意起訴特朗普，因為他直接參與了暗殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼的行動。但伊朗嚴肅否認與近日特朗普遭未遂刺殺事件有關，並拒絕有關伊朗有意圖這樣做的指控。伊朗認為，這些指控是出於有偏見的政治目標和動機。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨全國代表大會，右耳因槍擊案受傷仍貼有紗布。（Reuters）

美國前總統特朗普於當地時間13日傍晚在賓夕法尼亞州巴特勒舉行的競選集會上遭未遂刺殺，疑犯在現場被擊斃。美國聯邦調查局公布疑犯是20歲白人男子克魯克斯。美國聯邦調查局仍在對此次未遂刺殺事件進行調查，不過目前尚未確認疑犯的作案動機。

「特朗普遇刺」現場照片（Reuters）

央視引述消息人士稱，美國幾週前獲得一份情報，內容涉及伊朗試圖刺殺前總統特朗普，特勤局因此在最近幾週加強對特朗普的安保。但消息人士稱，沒有跡象表明槍手克魯克斯與這份情報中所提到的「計劃」有關。