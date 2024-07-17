美國起訴韓裔前CIA分析師為韓國特工　收奢侈品食大餐獲28萬

美國檢方7月16日起訴中央情報局（CIA）前韓裔分析師特里（Sue Mi Terry），指控她涉為韓國政府服務。檢方指，除金錢外，特里還收受奢侈品手袋、大褸，享用米芝蓮大餐等，美媒16日引述起訴狀報道，指她在10年中收受至少3.7萬美元（約28.88萬港元）賄賂。特里方面否認指控。



根據韓媒《朝鮮日報》，特里代表律師回應稱指控「毫無依據，扭曲獨立學者的工作」，又指「事實上，在檢方主張她為韓國政府工作的時期，她對韓國政府進行強烈批評。」

圖為美國中央情報局大樓入口，攝於2022年9月24日。（Reuters）

特里從2001年起在美國中情局工作，2008年辭職。據曼哈頓聯邦檢察官指，她自2013年起開始以外國代理人的身份活動，並與韓國情報人員接觸。

檢方指，特里在此期間未依法向美國登記自己外國代理人身份，涉嫌違反「外國人代理人登記法」（FARA）。她亦因此受到兩項指控，其一是未依法登記外國代理人身份，其二是共謀違反此法。

圖為美國中央情報局（CIA）前韓裔分析師特里（Sue Mi Terry）（Wilson Center網站圖片）

起訴狀還指特里涉嫌在此期間發表有利韓國對朝鮮立場的評論文章、促進美國官員與韓國情報人員會面等。