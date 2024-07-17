世貿組織：中國部份產業支援欠透明度　無法判斷是否涉及補貼

世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）7月17日表示，由於總體欠缺透明度，WTO無法釐清中國對電動車、鋁、鋼鐵等主要工業領域提供的財政支持。



世貿表示，作為世界第二大經濟體，中國在2021至2024年的檢討範圍期間，向不同行業提供財政支持和其他激勵措施，但北京並沒有向世貿就這方面提供足夠資訊，來清楚了解這些計劃。

世貿組織報告指「中國政府的財政支援在總體上欠缺透明度，這可能導致一些國家認為中國某些行業出現產能過剩的爭論。」該報告列舉從半導體到造船業等行業作為例子。

2月25日，世貿組織第十二屆「中國項目」圓桌會高層論壇在阿聯酋阿布扎比舉行。商務部部長王文濤與世貿組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）簽署新一期「中國項目」諒解備忘錄。 （中國商務部圖片）

世貿組織特別提到，它無法確定中國政府利用公共資源對關鍵產業進行股權投資的資金規模。 「中國政府一般情況下並沒有就這些資金提供的激勵措施通報世貿組織。」

世貿組織的評估是作為對中國貿易政策評估的一部份而發布，該組織轄下所有166個成員國每隔幾年都會進行一次評估。中國上一次進行評估是在2021年。

圖為2022年10月5日在瑞士日內瓦舉行的新聞發布會之前，鏡頭下世界貿易組織 (WTO) 總部外的標誌。（Reuters）

中國政府一直堅稱依照市場原則運作，北京先前曾表示從未對電動車行業提供在世貿規則下禁止的補貼。

美國和澳洲先前曾提到中國的「非市場」做法，華盛頓呼籲世貿組織在解決這些問題上取得進展。

所有世貿組織成員國都必須遵守該組織的補貼與反補貼措施協議（Anti-Subsidy and Countervailing Measures Agreement），該協議禁止成員國政府提供補貼，損害其他成員國的貿易或扭曲全球貿易平衡。