日本強制絕育法被裁定違憲　岸田文雄首度直接向受害者道歉

日本最高法院7月初裁定舊版《優生保護法》強迫殘疾人士進行絕育手術違憲後，日本首相岸田文雄17日代表政府，首次直接向受害者道歉。



綜合共同社和日經中文網報道，岸田17日在官邸會晤原告時說：「政府的責任極其重大，我由衷感到抱歉，代表政府致歉。」這是岸田首次向受害者直接道歉。他還表態有意對未起訴的廣大受害者提供補償，對於正在審理的訴訟則力爭實現和解。

岸田強調：「至少2萬5000人嚴重受害，令人極其痛心。」他透露，政府將撤銷主張不法行為發生20年後索賠權消滅的「除斥期間」，不僅接受手術者本人，其配偶也被作為補償對象。

1948年7月，日本開始實施舊版《優生保護法》（於1996年改名為《母體保護法》），旨在通過對患有疾病的人實施絕育手術，以防止他們產生後代；該法當時規定實施手術可不經本人同意。

日本共有約25,000名殘疾人被實施絕育手術，其中約16,500人是在不情願的情況下，被強制做了絕育手術。

日本最高法院7月3日裁定《優生保護法》違憲，並勒令日本政府做出賠償。

法院指出，該法的相關規定以殘疾為由，在缺少正當理由的情況下，允許實施絕育手術，意味着「要求特定的個人做出重大犧牲」，違反了尊重個人權利的憲法第13條。法院同時認為，歧視性對待違反了「規定法律面前人人平等」的憲法第14條，並首次判定該法在立法時就已違憲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

