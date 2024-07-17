日本AEON百貨公司用AI機械人測「店員笑容」　3個月後揭驚人效果

近年人工智能（AI）的話題炒得火熱，其中日本零售集團AEON成為世界首創，在240間店鋪導入了「微笑君」（スマイルくん）的AI裝置。



「微笑君」主要是為了評測店員的笑容和服務時的語氣，沒想到參與實驗的店舖微笑和問候的比率比導入前增加了約1.6倍，讓AEON考慮擴及全國店鋪。

日本零售集團AEON成為世界首創，在240間店鋪導入了「微笑君」（スマイルくん）的AI裝置。（Aeon官網）

日本零售集團AEON成為世界首創，在240間店鋪導入了「微笑君」（スマイルくん）的AI裝置。（Aeon官網）

微笑和問候比率增加1.6倍以上 點圖放大看更多日本AEON的店員照片：

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根據日本《ITmedia》報道，由於受到新冠疫情的影響，AEON旗下超市的店員與顧客間的問候率有所下降，決定有必要從頭開始進行微笑和問候語的培訓，因此開發「微笑君」（Smile-kun） ，希望讓店員以有趣的方式體驗和培訓。

AEON在2023年起於部份門市試行，微笑和說話的標準包括「嘴角、音量、語調」等。除此之外，微笑君每天都會在員工上班時，對他們進行30秒的訓練。

參與實驗的店舖在導入3個月後，微笑和問候的比率比導入前增加了約1.6倍以上，讓AEON考慮再2024年擴及全國，特別是新入社員多的店鋪。

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從7月開始，AEON將在該制度已實施的約240家店舖的全體員工，包括兼職、打工人員導入評測。

未來他們還考慮對員工進行獎勵，並打算從下一年度開始將其推廣到所有店鋪。

AEON除了針對店員，也在超市內裝設不少AI攝影機，只要顧客在一個商品區前停留過長的時間，AI就會立刻通知店員上前去詢問顧客是否需要幫助。

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而收銀區的AI攝影機則會針對顧客的輪廓分析，如果出現看起來像未成年卻買酒的顧客，店員就會接近請他出示證件。

不過AEON也強調，攝影機不具有人臉辨識功能，所以不會蒐集個別消費者個人資料的狀況。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】