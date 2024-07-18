佩洛西背後捅刀、奧巴馬暗中倒戈　只有特朗普真心希望拜登續選？

特朗普遇刺後，美國大選進入到一個全新的階段，特朗普一路勢如破竹，而拜登則是非常被動。



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15日這一天，共和黨全國代表大會開幕，美國聯邦法官坎農（Aileen Cannon）給特朗普送了一份大禮！她駁回了針對特朗普不當處理機密文件的指控， 裁定特別檢察官史密斯（Jack Smith） 既不是被總統任命， 也沒有得到參議院的批准， 因此他作為特別檢察官的任命違反了美國憲法的任命條款。

要知道自水門事件以來，美國獨立檢察官的有效性未曾遭到過質疑。而坎農認為，允許特別檢察官在司法部長的控制下行事， 違反了憲法三權分立的原則。

特朗普乘勝追擊，要求所有針對他的刑事和民事起訴都被撤銷。他同時在共和黨全國代表大會第一天，宣佈的自己的副手人選，來自俄亥俄州的參議員萬斯（JD Vance）。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨全國代表大會，右耳因槍擊案受傷仍貼有紗布。旁為剛獲他選為副手搭擋參選的參議員萬斯（J.D. Vance）。（Reuters）

而拜登這邊，過去三天因為特朗普遇刺，取消了所有安排，拜登坐鎮白宮密切關注案件調查情況。拜登呼籲給目前美國緊張的政局降溫，這意味着接下來的選戰中，拜登很可能不會再激進地攻擊特朗普，以免被扣上煽動仇恨的罪名。

由於特朗普遇刺，美國公眾的關注點一下從拜登轉移到了特朗普身上，但其實民主黨內部要求拜登退選的呼聲並沒有消停。四面楚歌的拜登，面臨着盟友「背後捅刀」，幕僚叛變的現實，而真心實意希望他繼續競選的人，居然是特朗普。

佩洛西講話的藝術

而作為眾議院民主黨的「一姐」，佩洛西的表態可謂舉足輕重。最近她就被記者問到拜登是否應該退選，佩洛西回答說：「這是拜登需要做出的決定。留給他的時間不多了。」

這兩句話乍一聽，客客氣氣又表現出對拜登的尊重，但如果繼續推敲，就會發現佩洛西「好陰險」，這就是要拜登退選啊！

首先，佩洛西敦促拜登儘快作出是否繼續競選的決定。但拜登在幾天前接受ABC採訪的時候已經明確表示了，只有萬能的上帝出現，才能夠說服他退選。在11號北約的記者會上，拜登也再次明確表示，自己決心競選，而且認為自己就是民主黨最有力的總統候選人。

因此拜登其實心意已決，不會退選。而佩洛西明知故問，催促他快點做決定。顯然，佩洛西對拜登繼續擔任民主黨總統候選人並不滿意。

其次，佩洛西的最新表態與她之前支持拜登，拒絕要求拜登下台的立場形成反差。佩洛西已經動搖了。

作為幾十年的民主黨「戰友」，如果佩洛西真的支持拜登，那她完全可以說拜登能夠勝任總統一職。但她並沒有，在短短兩句話中，佩洛西絲毫沒有表露出對拜登的支持。不僅如此，佩洛西辦公室後來補充說，佩洛西支持拜登的任何決定。這就包括拜登退選的決定。

2022年12月22日，時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在國會舉行最後一次每周記者會。（Reuters）

佩洛西「背後捅刀」拜登

果不其然，美國國會山報12號爆料，在私下裏佩洛西正在拼命向拜登施壓，要求他重新考慮自己在2024年大選中的頭把交椅。

有議員透露，佩洛西正在與大批眾議院民主黨人士溝通，佩洛西認為拜登成為民主黨候選人並非已成定局。雖然佩洛西沒有明說拜登應該退選，但她對拜登擊敗特朗普的能力深感擔憂。

一位民主黨議員私下裏說：「我確實和佩洛西談過，她非常擔心。她並沒有說，我們需要支持拜登。」 其他民主黨議員也與佩洛西有過類似談話。

已經公開呼籲拜登退選的華盛頓州民主黨議員史密斯（Adam Smith）認為，拜登團隊的策略就是：忽視問題、拖延時間、迫使民主黨人忍受再接受他。

拜登團隊懷疑奧巴馬策劃「倒拜」

隨着民主黨內部的「換人」風波愈演愈烈，據英媒披露，拜登團隊認為，美國前總統奧巴馬可能正在悄悄支持、至少不反對民主黨換掉拜登的努力。MSNBC主持人斯卡伯勒表示，許多民主黨官員確實相信「奧巴馬正在幕後悄悄策劃這件事」。

奧巴馬的前顧問艾克塞羅德已經加入了質疑拜登的大軍。艾克塞羅德本周早些時候表示，拜登無法贏得與特朗普的競爭，應該認真考慮退出。

2024年6月15日，美國總統拜登（Joe Biden）和前總統奧巴馬（Barack Obama）在洛杉磯出席籌款活動。（Reuters）

首當其衝的是荷里活巨星佐治古尼（George Clooney），他10日在《紐約時報》上撰文，稱拜登不僅無法在11月的大選中獲勝，甚至國會的參眾兩院也會輸。「我愛拜登，但是我們需要一個新的候選人。」

佐治古尼絕非簡單的娛樂圈人士，就在一個月前，他就主持了拜登在荷里活的籌款活動，而當時的出席嘉賓就有奧巴馬。而這次發文，據說奧巴馬也事先看過了佐治古尼的文章，雖然他並沒有鼓勵或者提供任何建議，但是沒有反對。

此外，佐治古尼多年來一直是民主黨的有力籌款人，作為加州及荷里活是民主黨的重要資金來源，佐治古尼的言論對拜登構成了非常現實的威脅。站在佐治古尼身後的，包括其他民主黨大金主，如Netflix主席黑斯廷斯（Reed Hastings）和互聯網和媒體集團IAC主席迪勒（Barry Diller）。因此，如果沒有民主黨內大佬的默許，佐治古尼是不會直接在《紐約時報》發文抨擊現任總統的。

19位民主黨議員要求拜登退選

眾議院情報委員會民主黨領袖海姆斯（Jim Himes，暫譯）在拜登記者會後公開呼籲拜登退選，指民主黨必須把選出最有力的候選人來應對特朗普，呼籲拜登將國家放首位，並為新一代領導人讓路。

加州眾議員彼得斯（Scott Peters）也發表聲明說，民主黨正走在「失敗的道路上」；伊利諾伊州眾議員索倫森（Eric Sorensen）成為第3位在記者會之後要求拜登退選的民主黨眾議員，這使得要求拜登放棄競選的國會議員總數達到19人。

美國媒體Politico披露拜登的高級顧問與參議院民主黨人會面，以消除參議員對拜登連任的質疑聲浪，不過並不奏效。有堅定支持拜登的參議員在會議後繼續發聲，但也有許多參議員透露他們的擔憂，或是保持沉默。截至周四，佛蒙特州參議員韋爾奇（Peter Welch）是第一個呼籲拜登退選的參議院民主黨人，更多的眾議員表示若拜登再次失常，他們也準備要求拜登結束競選活動。

本身為拜登的重要支持者兼金主的佐治古尼（George Clooney）亦勸其退選。（X/Biden）

談到拜登在新聞發佈會上的幾次口誤，美國全國公共廣播電台(NPR)星期六周末版主持人西蒙（Scott Simon）在拜登還在開新聞發佈會時在社交媒體上發帖表示：「問題在於：即使拜登的口誤迅速得到糾正，而且完全可以理解，但現在人們都在聽他的失言，甚至對它們評分和編號。在過去被忽略或能被理解的，現在顯然以不同的方式被聆聽。」

但拜登競選團隊對此不以為然。拜登的通訊主任泰勒周五表示，在拜登成功的個人記者會後，捐款數量飆升！記者會期間就收到了四萬筆捐款。雖然拜登口誤頻出，但四十年來他一直都是這樣，未來口誤也將繼續。但這並不會影響美國的選民，在拜登和特朗普之間作出明智的原則。

對於這樣的自我介紹，筆者感覺拜登團隊越來越脫離現實了。 就在北約峰會拜登記者會結束後，一位美國記者發自肺腑的感嘆道：他必須退選… 筆者問這位記者，六十分鐘記者會拜登表現還是可以啊？這位記者說：「拜託，他連人名都分不清楚…」 （拜登把哈里斯錯叫為特朗普，把澤連斯基錯稱為普京）

捐贈者考慮中止9000萬美元捐款

美國民主黨的幾個大金主對支持拜登的超級政治行動委員會「未來前進」說，他們承諾的約9000萬美元捐款將暫時凍結，直到拜登的支持率得到恢復。

這兩位不願透露姓名的內部人士稱，這其中包括多個千萬美元級別的捐款承諾。金主們扣下了如此巨額的捐款，是拜登從上個月的選舉辯論中以及最近種種不佳表現所造成的負面影響。

「未來前進」官方拒絕就這則消息發表評論，但該委員會的一名顧問說，捐助者們在目前的不確定性問題得到解決後，就會恢復捐款。而另有一名捐贈者說，在辯論結束後，「未來前進」曾多次與他接觸讓他捐款，但他和朋友一直選擇「再等等」。

對於這則消息，「未來前進」的一名顧問表示，該組織希望在不確定性解決之後，暫停捐款的捐贈者能夠回歸。領英聯合創始人、億萬富翁里德·霍夫曼的助手也批評了這些現象。霍夫曼是「未來前進」的主要捐助者之一，已捐贈了1000萬美元。霍夫曼的助手告訴媒體，在選舉周期的這個關鍵階段，一些其他捐助者凍結資金是一種錯誤的決定。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

馬斯克為特朗普捐款

另一邊，世界首富馬斯克（Elon Musk）則向致一個特朗普的政治團體捐出大筆金額。據彭博社消息，目前沒有馬斯克捐款的具體金額，但馬斯克向一個名為「美國政治行動委員會」的組織捐下了「一筆數目可觀的金額」，該政治行動委員會是一個可以接受無限量政治活動捐款的團體。

緊隨馬斯克的是多位商業大佬，包括對沖基金老闆阿克曼（Bill Ackman） 風投大佬大衛達克斯等人。 以至於華盛頓郵報撰文說 馬斯克和右翼商業KOL在槍擊事件後幫助塑造了輿論敘事。

翻看馬斯克這幾天發的無數條推文真的比特朗普競選團隊發得還多，效果還好！按照馬斯克現在對特朗普的支持力度，如果特朗普上台，只要他願意他估計任何職務都可以隨便挑了。

特朗普團隊希望拜登堅持到底

面對風雨飄搖的拜登，素來喜歡用煽動性言論博取流量的特朗普，最近收斂了很多，以在11月總統大選之前拉攏更多溫和派選民。78歲的特朗普似乎正在移民、墮胎等關鍵議題上收斂言辭。在特朗普團隊看來，他對保守派選民的忠誠很有信心，因此不怕採取這種策略。

保守派智庫美國企業研究院的康提內蒂說：「特朗普正利用這個時刻，來擴大他在一般保守基本盤之外的吸引力。」普林斯頓大學教授澤利澤（Julian Zelizer）指出，特朗普只是在避開那些可能暴露他政治弱點的議題。

在最新的全國綜合民調中，特朗普領先了拜登四個百分點。

在七大關鍵州，特朗普也全部處於領先地位。

在民主黨針對拜登的健康狀況以及他是否適合再次競選進行辯論的時候，特朗普選擇了相對克制，沒有公開發表太多評論。特朗普認為拜登不會退選，他已經為「對陣」拜登做好準備。因為，特朗普團隊希望他們最後的對手是拜登。