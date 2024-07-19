美國共和黨全國代表大會開始　特朗普料10時30分發表演講｜直播

美國共和黨全國代表大會一連4天舉行，在7月18日晚上（香港時間19日早上）踏入最後一天，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）將出席及發表演講。英國天空新聞指，特朗普會在香港時間上午10時30分左右發表講話。



特朗普將發表全代會壓軸演說 前國務卿蓬佩奧助講

0840 為期4天的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）開始，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）登台幫前老闆特朗普助陣。

圖為2024年7月18日，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）期間發表講話。（Reuters）

0834 特朗普剛離開舞台——下次我們再見到他，會是在大約一個小時內，他將在台上發表演講。

他在演講中，他將是連續第三次接受共和黨提名，成為代表該黨競選總統的候選人。

大會壓軸環節便是他的演講，他的家人將與他一起上台參加經典環節，屆時將有大量氣球從會場上方落下。

圖為2024年7月18日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）。（Reuters）

連日來有多名特朗普支持者上台發表演講，包括特朗普副手、共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance），萬斯7月17日在共和黨全國代表大會上表示，要「保護」美國工人的薪酬，「阻止中國共產黨利用美國公民去建立他們的中產階級」，他認為很多美國中產人士的製造業好職位遭摧毀。

美國共和黨副總統候選人萬斯2024年7月18日在共和黨大會上發表講話（Reuters）

特朗普年僅17歲的孫女凱伊（Kai Trump）也在17日站上演講台，向共和黨支持者描述她心目中的特朗普，稱希望大家不要被傳媒欺騙，她指真正的特朗普「是一個親切、有愛的爺爺」。

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