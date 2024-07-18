特朗普家族又一美女成員 17歲孫女現身共和黨大會 演說台風超穩
撰文：TVBS新聞網
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美國共和黨全國代表大會（RNC）第二天議程中，演講舞台上突然迎來神秘嘉賓。
年僅17歲的特朗普（Donald Trump，另譯川普）孫女凱伊（Kai Trump）站上演講台，親自向大批支持者描述她記憶中的特朗普樣貌，希望大家不要被媒體欺騙，因為真正的特朗普「是一個親切、有愛的爺爺，更是一位真正想讓美國再次偉大的人物」 。
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綜合美媒報道，繼伊萬卡（Ivanka Trump，另譯伊凡卡）與蒂法尼（Tiffany Trump）之後，特朗普家族再次有新的嬌點人物出現，她就是長子小特朗普（Donald Trump, Jr.）的寶貝千金、現年17歲的凱伊，外型與姑姑伊萬卡相當神似。
凱伊在老爸鼓勵之下，人生第一次站上全國性的大型舞台，就是為了替爺爺加油打氣。
凱伊表示，在她眼中、特朗普就是一個正常且普通的爺爺，小時候還常常趁爸媽不注意，偷偷塞糖果汽水給她，也非常關注她的生活與學業成績。
本身為高爾夫球網紅 點圖放大看更多凱伊的照片：
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雖然很多人和媒體，總讓特朗普面臨地獄般的折磨，或是用惡毒言語評論他，可特朗普始終屹立不搖：「爺爺，你是我的榜樣、我愛你！」
這位台風穩健的女孩，還向現場支持者喊話，強調特朗普是真心希望美國更好，一直在為了讓美國再次偉大（make America great again）而努力奮鬥著。
事實上，對特朗普死忠粉絲而言，凱伊其實並非第一次公開亮相，身為特朗普孫子女中年紀最長的一位，從小就跟着爺爺出入許多重要場合，像是總統就職典禮、白宮復活節活動，長大後也常常與特朗普一起下場打高爾夫球。
凱伊是小特朗普和前妻瓦妮莎（Vanessa Trump）的長女，同時也是個擁有14萬粉絲的小網紅人物。
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