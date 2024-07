特朗普副手萬斯批評中國：摧毀美國中產人士的好職位

美國共和黨副總統候選人萬斯(JD Vance)7月17日在共和黨全國代表大會上表示,要「保護」美國工人的薪酬,「阻止中國共產黨利用美國公民去建立他們的中產階級」,他認為很多美國中產人士的製造業好職位遭摧毀。



現年39歲的共和黨參議員萬斯在第3天的代表大會上演講,他呼籲美國建更多工廠,對外國工人施予更多限制,但未有說明具體細節。

他主張自己就讀高中時,拜登(Joe Biden)向中國給予一項甚為有利的貿易協議,摧毀很多美國中產人士的製造業好職位,他意指2000年時美國讓中國獲准得到最惠國待遇,為之後中國加入世貿組織鋪平道路。

美國共和黨副總統候選人萬斯2024年7月18日在共和黨大會上發表講話(Reuters)

他又指,美國必須阻止中國共產黨利用美國公民去建立他們的中產階級(stop the Chinese Communist Party from building their middle class on the backs of American citizens),又認為美國需要確保盟友分擔保護世界和平的擔子,稱「背叛美國慷慨納稅人的國家不可以再搭便車(No more free rides for nations that betray the generosity of the American taxpayer)」。