特朗普副手萬斯批評中國：摧毀美國中產人士的好職位

美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）7月17日在共和黨全國代表大會上表示，要「保護」美國工人的薪酬，「阻止中國共產黨利用美國公民去建立他們的中產階級」，他認為很多美國中產人士的製造業好職位遭摧毀。



現年39歲的共和黨參議員萬斯在第3天的代表大會上演講，他呼籲美國建更多工廠，對外國工人施予更多限制，但未有說明具體細節。

他主張自己就讀高中時，拜登（Joe Biden）向中國給予一項甚為有利的貿易協議，摧毀很多美國中產人士的製造業好職位，他意指2000年時美國讓中國獲准得到最惠國待遇，為之後中國加入世貿組織鋪平道路。

美國共和黨副總統候選人萬斯2024年7月18日在共和黨大會上發表講話（Reuters）

他又指，美國必須阻止中國共產黨利用美國公民去建立他們的中產階級（stop the Chinese Communist Party from building their middle class on the backs of American citizens），又認為美國需要確保盟友分擔保護世界和平的擔子，稱「背叛美國慷慨納稅人的國家不可以再搭便車（No more free rides for nations that betray the generosity of the American taxpayer）」。