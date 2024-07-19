日本人口老化的另一問題　高齡蟄居族悲劇鮮為人知

日本長壽社會的陰暗處不但有孤獨死事件，更存在少為人知的高齡蟄居族家庭悲劇。



日媒報道，日本去年全國有20多人因涉嫌遺棄老人屍體在家中被捕，他們大多是年齡在60歲的蟄居族。這些事件凸顯長期與社會脫節的蟄居族，在失去唯一的親人後更為孤獨，但卻沒人對他們伸出援手。

日本內閣府在2019年實施的國民生活狀況調查，對蟄居族的定義是：除了自己的喜好外出或去便利店外，不踏出家門六個月以上的人。日本將撫養蟄居族的老人家庭取名為「8050」，意指80多歲的年邁父母得照看50多歲的孩子。這個泛稱在近期升級為「9060」，凸顯日本所面對的蟄居族高齡問題更為嚴峻。

東京西南部神奈川縣一名63歲失業男子被捕，事因他將95歲父親的遺體擱置家中六個月。該男子的律師為他辯護時說：「他從未離開父親半步。他身無分文，也無法支付葬禮費用，只好死守在死去的父親身邊。」

居住在關東地區的一名60多歲失業男子因涉嫌遺棄他90多歲父親的屍體被捕。警方了解到他是依靠父親的養老金過活，在父親死後，為了生存，他迫不得已隱瞞了父親去世的事。

日本人口老化問題嚴重，終身未婚的人有上升的趨勢。(Getty Images)

日本內閣府2019年的統計，凸顯年齡在40歲至64歲之間的中高年蟄居族有61萬3000人。這個數據，在去年增加到84萬人。

當局也從不同年齡段的蟄居者所佔比率，觀察到這一人口的老齡化加速。2019年調查時，40多歲的蟄居族佔最多，有38%，50多歲佔36%，60多歲僅佔26%。但是，近期的調查顯示，50多歲佔42%，60多歲佔36%。

專家呼籲建立援助系統 防止社會孤立悲劇擴大

針對蟄居族的老齡化，愛知教育大學社會學副教授川北稔說：「遺棄屍體的案例只是冰山一角。令人擔心的是，在父母入院後，與社會脫節的蟄居族處境，他們會變得更加孤立。若要防止社會孤立造成的悲劇滾大，必須要設立讓他們容易尋求救援的系統。」

日本社會福利協會秘書長勝部麗子是「8050」和「9060」等蟄居族高齡化問題的立名者。據她報告，日本目前有大量的蟄居族家庭與社會脫節長達30年，他們無法求助於鄰居或親戚，是被社會孤立的群體。

蟄居族不一定是典型的不懂自理，生活在垃圾房間中的人。（Getty Images）

她指出，蟄居族家庭的增加，意味着日本社會的孤獨死問題變得更加複雜。在尋求解決高齡蟄居族問題的同時，更有必要去了解蟄居家庭長期的痛苦。

她說：「在日本社會，蟄居族孩子的父母飽受嚴厲批評，比如會被責怪對孩子管教失敗，導致孩子無所事事。為了躲避世俗的眼光，他們只有和孩子一直窩在家裏，過着痛苦和孤獨的生活。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

