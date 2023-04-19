韓國每月派近4千元津貼　鼓勵「蟄居族」走出家門

不上學、不上班，過着封閉生活的「蟄居族」並非日本獨有，韓國政府對此問題也大感頭痛。韓國女性家族部本周宣佈，每月將派發最高65萬韓元（約3,870港元）的津貼，給與社會隔絕的年輕人，以支持他們的「心理和情緒穩定、健康」，希望鼓勵他們走出家門，重投社會。



女性家族部（The Ministry of Gender Equality and Family）援引韓國衛生和社會事務研究所的報告指出，19至39歲的韓國人中約有3.1%是「避世的孤獨年輕人」，即生活在有限的空間內、與外界脫節超過一定時間，並且在正常生活方面有明顯困難的年輕人，相當於33.8萬人口。

根據報告，這些孤僻的年輕人往往受到經濟上的困難、精神疾病、家庭問題或健康等多種因素影響，當中4成在青春期就開始與社會脫節，「由於生活不規律和營養不均衡，隱居青年的身體發育可能較慢，而且由於失去在社會中的角色、適應能力緩慢，他們很可能面臨抑鬱症等精神問題。」

新措施將針對9至24歲、家庭月入低於國民中位數（四人家庭為540萬韓元，約3.2萬港元）的孤僻青年，津貼可用於「一般生活費用、學校用品、文化體驗，甚至是整容手術，如矯正疤痕」，可由本人或監護人、輔導員和教師在當地行政福利中心申請。

除每月津貼外，當局還提出後續配套，如提升青少年及兒童社會安全網、改善早期偵測系統運作、加強與兒童福利機構密切合作等。

鄰國日本也有類似的問題，根據當地政府最近的一項調查，日本有近150萬隱居的「蟄居青年」，他們中有些只會在買菜、或偶爾活動時才出門，有些人甚至一直待在自己的臥室。