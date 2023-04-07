不上學不上班　日本「蟄居族」多達146萬

日本有一部分脫離社會，常窩在狹小空間裏不上學、不上班，過着封閉生活的人被稱為「蟄居族」。日本當局最近發表的最新調查顯示，有多達146萬人處於這種狀態。



這項調查也凸顯日本當局發現愛宅在家裏的中高年人不在少數，為日本獨特的獨居孤獨社會老齡化現象敲響警鐘。

日本內閣府是在2022年11月首次就「蟄居族」進行調查，在全國3萬名年齡介於10歲到69歲的男女發出問卷，對回收的1萬3769個有效回答進行分析。

根據調查結果，日本15歲到64歲有生產力的人群中，有約146萬人具有蟄居族特性，即不上學、不工作，也不參與社會活動。

從這次的調查得知，蟄居族中每五個就有一個聲稱「新冠疫情導致他們脫離社會」，當局也研判疫情期間少外出，助長人們蹲在家裏不外出的習性。

導致人們蹲在家裏不出門的原因很多，因「失業」佔44.5%，其他按序是「疫情爆發」(20.6%)、「生病」（16.8%）以及「人際關係出問題」等。此外，也認為蟄居族面對的深層問題是憂鬱症，以及在學校或職場遭到霸凌，導致他們蝸居在家，拒絕與外界交流。

《朝日新聞》報道，日本社會原把宅男宅女視為年輕人的問題，但這次調查凸顯中高年也不在少數。此外，中年女性的蟄居現象突出，40歲到64歲的蟄居者中，有52.3%是女性。此外，40歲以上的蟄居時間也比年輕人長，回答「兩年以上」的佔多。15歲到39歲受訪者則以「六個月以上，不滿一年」為主。

「蟄居族」高齡化 專家擔心演變成孤獨死

近期 ，蟄居族的高齡化已成為日本社會學家極為關注的課題，因為擔心這可演變為孤獨死等社會問題。

《朝日新聞》報道，日本40歲到50歲的蟄居族因無法就業，多依靠高齡父母。這樣的家庭在2013年的一項調查中就多達57萬戶。

此外，該報也引述專家的看法，認為退休人士若不積極外出和參與社交活動，有近50%的人最終也可能成為蟄居族。