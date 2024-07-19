美國大選｜民調：若拜登退選　近8成民主黨人會支持賀錦麗

一項新的民意調查顯示，美國絕大多數民主黨人表明，如果總統拜登（Joe Biden）決定退出，他們同意副總統賀錦麗（Kamala Harris）取代他成為民主黨總統候選人。



《國會山報》（The Hill）報道，根據《經濟學人》（The Economist）與輿觀調查公司（YouGov）週四（7月18日）發布的民意調查，79%的民主黨人表明，如果拜登退出競選，他們將支持賀錦麗成為黨內候選人，參加11月的總統選舉。約28%的民主黨人認為，賀錦麗比拜登更有可能擊敗特朗普（Donald Trump）。

民調結果顯示，51%的美國人認為拜登絕對應該或可能退選，讓另一位民主黨人參選。也有41%的受訪者認為，拜登不該這麼做。

在認為拜登應該交棒的受訪民主黨人中，68%的人主要擔憂他的年齡、健康或認知功能，並指這是他應該放棄競選連任的最大原因。約23%的人則把對他擊敗特朗普能力的擔憂，列為主要原因。

拜登近來正面對巨大的競選壓力，不僅選民對他產生質疑，黨內的憂慮聲音也越來越大。他一再重申要堅持競選，但週三（17日）確診新冠肺炎後，他首次鬆口說，若健康出現嚴重問題會考慮退選。

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在華盛頓白宮南草坪參與音樂會時鼓掌。（Reuters）

據美國有線電視新聞網絡（CNN）週三報道，四名了解情況的消息人士透露，佩洛西（Nancy Pelosi）上週曾和拜登通電話。她告訴拜登，民調顯示他無法擊敗共和黨總統候選人特朗普，而且同僚擔心他會拖累民主黨，屆時難以贏得眾議院的機會。

其中一名消息人士稱，拜登對佩洛西的表態作出反擊。他告訴佩洛西，他看到的民意調查表明他可以獲勝。另一名消息人士則說，拜登對民意調查持防禦態度。佩洛西一度要求拜登的長期顧問多尼隆（Mike Donilon）接電話討論數據。

CNN稱，這些消息人士都沒有透露，佩洛西是否在這次談話中告訴拜登，她認為他應該退出競選。

佩洛西辦公室則在一份聲明中說，自上週五（12日）返回加州以來，佩洛西一直沒有與拜登交談過。

另一方面，民主黨參議員希肯盧珀（John Hickenlooper）週三晚間在電話採訪中告訴路透社，拜登正在努力做出是否繼續競選的決定；黨內對他有種痛苦情緒，但沒有說他應該退選。

希肯盧珀曾競選2020年民主黨總統候選人提名，但拜登贏得了提名。希肯盧珀在採訪中說：「拜登一直把國家放在第一位，他做了對美國最有利的事情……我認為他會繼續這樣做。他正在為此努力。」

當被問及拜登可能退出時，希肯盧珀說：「這是他的決定，但我認為，越來越多的跡象表明，這符合國家的最佳利益。」

拜登在參議院任職36年，希肯盧珀說，民主黨人對他懷有崇高敬意。「我認為很多人都沒有意識到拜登是多麼受人愛戴，人們對他可能不當這個候選人感到多麼悲傷和痛苦。即使是那些認為他不該成為候選人的人，也感到非常失落。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

