梅拉尼婭現身共和黨大會　罕未發言　美媒：重塑「第一夫人」角色

美國共和黨全國代表大會（RNC）一連4天舉行後，在當地時間7月18日正式閉幕，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）大會最後一天發表演講。他的妻子、前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）終於亮相，卻一反歷史慣例未有在大會上發言。



美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月18日在共和黨全國代表大會（RNC）發表演講後，與他的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）一起站在講台上。（Reuters）

美國雜誌《福布斯》（Forbes）16日稱，總統候選人的配偶在大會上發言是一個長達數十年的傳統。

時任共和黨總統候選人小布殊（George W. Bush）、麥凱恩（John McCain）和羅姆尼（Mitt Romney）的妻子分別在2000年至2012的共和黨全國代表大會發表演說，甚至梅拉尼婭本人皆有在2016年以及2020年的大會上發言。

打破「第一夫人」的傳統角色

美媒MSNBC於19日引述《紐約時報》白宮記者Kaite Rogers稱，梅拉尼婭的沉默證明她已很大程度重塑第一夫人的角色，並向外界表明該身份對她沒任何約束力。

另一方面，特朗普自展開這屆的選舉工程以來，梅拉尼婭都不在鎂光燈下，似乎與特朗普長女伊萬卡一樣，不欲在這第二任期參與政治。

實際上，穿上一襲紅色套裝的梅拉尼婭儘管顯得沉默，但當她在大會上露面一刻，即獲得特朗普支持者以熱烈掌聲及喝彩歡迎。

美國媒體Page Six6月28日曾報道，特朗普身邊一名消息人士透露，假設他真的再度當選總統，梅拉尼婭可能不會再擔任全職第一夫人。