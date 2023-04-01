特朗普因AV女星封口費案遭起訴　英媒：梅拉尼婭惱火仍決定支持

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因涉向AV女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費一案遭刑事起訴，英媒3月31日引述消息人士報道，前第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）雖然怒氣未消，但仍決定支持丈夫。



《每日郵報》引述接近梅拉尼婭的消息人士指，雖然怒火仍揮之不去，但梅拉尼婭決定支持丈夫，「她很堅強，會一如以往地專注家庭，支持她的丈夫…… 在過去7年，左派多次試圖抹黑、攻擊她的家人，這只是再一次的新嘗試，想打倒他。」

在此案中，特朗普涉嫌在2016年競選總統期間，向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付封口費，以隱瞞兩人的婚外情，但此舉被指把款項列作法律費，有可能觸犯商業詐騙的控罪。特朗普否認婚外情，堅稱自己完全無辜，又呼籲支持者抗議。

2019年5月，時任美國總統特朗普（Donald Trump，右）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，左）訪問日本（Getty）

▼有美國民眾抗議特朗普被起訴▼

報道指，在傳出特朗普和丹尼爾斯的婚外情時，梅拉尼婭震怒，如今她仍會選擇支持丈夫，報道形容是「戰術改變」。

特朗普的長女伊萬卡3月31日則在網上回應表示「為父親和國家感到心痛」。

特朗普4月4日將在紐約（New York）出庭應訊。多間美媒引述起訴書稱，特朗普面臨約30項涉及商業詐騙的控罪。首都華盛頓（Washington D.C.）的國會山莊（Capitol Hill）3月31日加強警力，紐約警方亦嚴陣以待。

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