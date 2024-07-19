日本國腳捲集體性侵女子案　另一疑犯是網紅　曾參加選秀大賽

23歲日本足球國手佐野海舟與2名友人涉嫌對一名30多歲女子集體性侵，被警方逮捕，有日媒指，本人已經坦承認罪。該宗性侵案還有兩男涉嫌性犯罪，分別是24歲的山本泰己與23歲的竹內迅人，其中竹內迅人是知名平台直播主，曾參加選秀大賽並進入前十強決賽，相關單位也證實此事。



日本足球國手佐野海舟（左二）涉3男集體性侵案，已經向警方認罪。（Instagram / @kaishusano_1230）

據日媒《New Post Seven》報道，竹內迅人與佐野海舟、山本泰己小學時相識，曾加入同一個青少年足球隊，3人各自就讀不同高中。而他除了愛踢足球，還嚮往娛樂圈，直播主的自介提到，崇拜的演員是岡田准一，除了做網絡直播主，還積極參加選秀活動，定下目標「2023年簽約經紀公司出道當演員」，去年（2023）參加「第2屆JUNON超級直播主選拔大賽」、「第36屆JUNON超級男孩選拔大賽」，並強調是最後一次挑戰，最後進入前十強，但最終未能獲得獎項，其他選秀也沒有結果。

佐野海舟於2024年7月初才落實加盟德甲足球隊緬恩斯。（Instagram / @kaishusano_1230）

日本足球國手佐野海舟涉3男集體性侵案，其中一嫌犯是直播主竹內迅人。（X）

《JUNON》是知名娛樂時尚雜誌，每年舉辦「超級男孩」選秀大賽，挖掘新人成為雜誌模特兒，培育出眾多男神。有關竹內迅人參賽，雜誌社編輯部表示，竹內迅人確實有參加雜誌舉辦的兩個選拔大賽，現在活動已經結束，編輯部沒有立場做出回應。另外，竹內迅人還有加入知名經紀公司經營的培訓學校，該單位表示，雖然無法確認他何時開始來的，6月28日曾來通知要退學，原本今年幾乎都沒有來，「就像是幽靈學生一樣的存在」。

竹內迅人當直播主，夢想當演員參加選秀比賽進入前10強。（X）

竹內迅人參加選秀時，職業欄填寫「自由業」，當演員的目標卻遲遲難以圓夢，現在更因為涉及集體性侵罪，夢想徹底破滅。而《朝日電視台》報道 ，佐野海舟與山本泰己已經認罪，竹內迅人仍否認犯行，表示「不能接受」。

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