韓國溜冰女神涉性騷擾男後輩　日媒：頸上留吻痕　律師爆男方狀況

韓國溜冰界近來爆出性騷擾醜聞。有「金妍兒二世」之稱的19歲花式溜冰選手李海仁，被指控性騷擾16歲的男性選手，因此遭到禁賽3年，李海仁對於性騷擾一事堅決否認。



韓國花式溜冰女選手李海仁（IG@happy_haein05）

韓國花式溜冰女選手李海仁（IG@happy_haein05）

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根據日本媒體「現代ビジネス」報道，事件發生在5月15日到28日的意大利移訓期間。大韓滑冰聯盟調查後，發現李海仁等兩位女選手，以及一位未成年的男性選手也曾一起相聚喝酒。

最終李海仁遭判禁賽三年，另一位女選手被禁賽一年，男性選手也因違規而受到處分。

圖為韓國著名退役溜冰選手金妍兒，李海仁有「金妍兒接班人」之稱（Gettyimages）

李海仁受處分後，在個人IG上承認自己喝酒的事情並為此致歉，但強調絕對沒有性騷擾行為。

她指自己和男方在高中時就已經交往，只是因為雙親反對而分手，沒想到這次移訓再度碰面，且發現雙方對彼此仍有感情。當時溜冰聯盟在調查時，並沒有說明這一項關係，才會造成誤解。

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男方律師：他須接受精神科治療

男方的律師則指控，兩個人在2023年約交往3個月後分手。李海仁則是在移訓時，將男方叫來自己房間，並且在其頸項上留下吻痕，嚇得男方立刻離開。

目前男方精神上受到嚴重影響，已經難以進行練習，必須接受精神科的治療。

李海仁曾獲2022年四大洲錦標賽銀牌、2023年四大洲錦標賽金牌、2023年世界錦標賽銀牌等殊榮，是溜冰界的超級新星。

然而如今捲入性騷擾案，並且遭到禁賽三年，可能會嚴重影響她的選手生涯。

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俄羅斯超人氣溜冰選手愛琳娜莎琪杜華分享了一些和平常感覺不一樣的照片，很快便造成國內外話題。（IG@azagitova）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】