印度校長家訪性侵15歲女學生逃跑　犯案過程被拍下警方發通緝令

印度一名40歲校長米什拉（DK Mishra，又譯米甚拉）涉嫌性侵15歲女學生，並被目擊者用手機錄下犯罪過程。目前，當地警方已對潛逃中的米什拉發出通緝令。



據新德里電視台（NDTV）等多家印度媒體報道，40歲的米什拉是印度北方邦考夏姆比縣（Kaushambi）一間私立學校的校長，經常以協助清貧學生申請補助為由進行家訪，並藉此性侵女學生。近日，有目擊者用手機拍攝到米什拉性侵一名15歲女學生過程，米什拉發現罪行敗露後露出驚恐表情並逃走，這一影片在社交媒體上瘋傳，引發眾怒。

對此，當地官員維什瓦卡馬（Avdesh Kumar Vishwakarma）證實，已依印度《保護兒童免遭性犯罪法》第376條強姦罪向警局提出指控。

當地警方表示，此案發生事件在今年4月，獲報後已在6日成立小組進行追查。據警方稱，米什拉威脅被害少女不要對任何人提起此事，而少女的家人也在影片曝光後才知道這件事。目前，當地警方已對潛逃中的米什拉發出通緝令。

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