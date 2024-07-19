阮富仲逝世終年80歲　「竹子外交」推手任越南第一號人物逾10年

越南國營傳媒7月19日報道，越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）逝世，終年80歲。他擔任越南第一號人物逾10年。他是越南外交方針「竹子外交」（bamboo diplomacy）的推手，即要如竹子般有彈性，也在中美之間左右逢源。



報道引述醫療團隊指，阮富仲在19日較早時候因病去世，並指他已生病一段時間。

中越關係：2023年12月12日，剛剛抵達河內的中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）

越通社前一天報道，鑑於阮富仲正接受治療，越南中央政治局指派越南政壇二號人物、國家主席蘇林（To Lam）暫代其職務，負責處理越共黨中央委員會、政治局和書記處的工作。

越共中央政治局也在7月18日宣布向阮富仲頒發金星勳章，並在醫院舉行隆重儀式。金星勳章是越南國家最高榮譽，於1947年設立，可頒發給個人、團體及外國友人。迄今為止，只有不到100名越南公民個人獲得金星勳章。由於老一輩革命家逐漸去世，金星勳章近年來頒發較少，最近十年僅在2017年和2018年追授過兩人。

2023年9月，越共中央總書記阮富仲迎接來訪的美國總統拜登，雙方轉往越共中央總部會談。（Reuters）

外界近日猜測，阮富仲健康轉差，亮相公開場合時顯得很虛弱，也屢次缺席高層會議。

80歲的阮富仲未有確定接班人。他原定於2026年黨代表大會時任命接班人。

阮富仲生於1944年，自2011年起擔任越共總書記。他也在2018年至2020年間擔任越南國家主席。