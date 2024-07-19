阮富仲逝世終年80歲　「竹子外交」推手任越南第一號人物逾10年

撰文：成依華 毛詠琪
出版：更新：

越南國營傳媒7月19日報道，越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）逝世，終年80歲。他擔任越南第一號人物逾10年。他是越南外交方針「竹子外交」（bamboo diplomacy）的推手，即要如竹子般有彈性，也在中美之間左右逢源。

報道引述醫療團隊指，阮富仲在19日較早時候因病去世，並指他已生病一段時間。

中越關係：2023年12月12日，剛剛抵達河內的中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）

越通社前一天報道，鑑於阮富仲正接受治療，越南中央政治局指派越南政壇二號人物、國家主席蘇林（To Lam）暫代其職務，負責處理越共黨中央委員會、政治局和書記處的工作。

越共中央政治局也在7月18日宣布向阮富仲頒發金星勳章，並在醫院舉行隆重儀式。金星勳章是越南國家最高榮譽，於1947年設立，可頒發給個人、團體及外國友人。迄今為止，只有不到100名越南公民個人獲得金星勳章。由於老一輩革命家逐漸去世，金星勳章近年來頒發較少，最近十年僅在2017年和2018年追授過兩人。

2023年9月，越共中央總書記阮富仲迎接來訪的美國總統拜登，雙方轉往越共中央總部會談。（Reuters）

外界近日猜測，阮富仲健康轉差，亮相公開場合時顯得很虛弱，也屢次缺席高層會議。

80歲的阮富仲未有確定接班人。他原定於2026年黨代表大會時任命接班人。

阮富仲生於1944年，自2011年起擔任越共總書記。他也在2018年至2020年間擔任越南國家主席。

武文賞辭任越南國家主席：阮富仲接班人計劃的第三次失敗習近平與阮富仲互致新春賀信習近平訪越南晤阮富仲　建議海上問題挑戰轉化加深合作機遇習近平訪越南　與阮富仲見證簽署37協議　包括共同巡邏北部灣
越南