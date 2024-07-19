Microsoft系統故障　英國有學校停課　零售業回歸「現金社會」

受Crowdstrike（CRWD）軟件更新影響，微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地傳出服務故障的消息，多地商戶、機構受影響，有英媒報道，部份學校因電腦系統故障運作受重大影響，有學校更因此而停課。多地零售業也出現「災情」，部份商店只能接受現金支付，更有商店要暫時關門。



2024年7月19日微軟系統全球多地死機，澳洲坎培拉一間賣酒商店為此要關門（Reuters）

英國《衛報》7月19日報道，赫里福德郡（Herefordshire） 的懷特克羅斯赫里福德高中（Whitecross Hereford High School）表示：「由於系統故障，學校資訊管理系統已關閉，如果孩子生病，家長應透過打電話或發電子郵件告知校方。」

部份學校甚至在學期結束前夕宣布停課，西約克郡（West Yorkshire）的卡斯爾福德學院（Castleford Academy）在社交平台發文稱，由於電腦伺服器出現嚴重問題，校園將對所有學生關閉。

零售店只收現金

英國連鎖書商「水石書店」位於Falkirk的分店19日在社交平台上稱，因為技術問題當日只接受現金，並為不便向消費者致歉。

報道引述消費者19日稱，韋特羅斯超市（Waitrose，又譯維狄公司）和韋瑟斯普恩斯連鎖酒吧（Wetherspoons）也受到影響。他們分別表示，商店的電子支付失靈，被迫只能接受現金支付，一度造成混亂。