微軟故障全球多地機場商戶受累　疑與Crowdstrike更新有關｜最新

微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地傳出服務故障的消息，多地機場、商戶、銀行、通訊公司等大規模受影響，香港也傳出災情，在社交網絡上，也有全球不少Windows用家發文指系統出現問題。微軟稱服務出現問題，正採取緩解措施。

這次故障被指疑與網絡安全軟體公司Crowdstrike的更新有關，Crowdstrike在其支援更新中發布稱，已經確定今天全球Windows大規模故障背後的問題。本文會更新事件最新資訊。



16:19 根據CrowdStrike指，已經注意到與Falcon感測器（Falcon Sensor）相關的Windows死機報告，工程團隊正致力解決問題。

微軟死機致澳洲商店關門

16:12 澳洲坎培拉一間賣酒商店貼出告示指系統出現問題，為此要暫停營業。

2024年7月19日微軟系統全球多地死機，澳洲坎培拉一間賣酒商店為此要關門（Reuters）

2024年7月19日，微軟系統全球多地死機，澳洲坎培拉一家超市的收銀機未能運作（AAP Image/Lukas Coch via REUTERS）

16:05 路透社報道，一度未能直播的英國天空新聞（Sky News）電視台，恢復播放。

16:00 澳洲電視節目The Project搞笑發文稱，這是今晚節目的預告。

15:56 日本放送協會（NHK）報道，在東京成田機場，廉航捷星日本航空的國內航班登記手續系統出現問題，部份航班取消或延誤。

微軟系統死機2024年7月19日影響全球多地，圖為澳洲悉尼一部收銀機出現藍色錯誤畫面（REUTERS）

美國主要航空停飛

15:45 美國聯邦航空管理局（FAA）稱，由於通訊問題，包括達美航空、聯合航空和美國航空在內的幾家美國主要航空公司，所有航班於19日上午停飛。

15:37 香港機管局表示，由於微軟系統故障，香港機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續，航班運作暫未受影響。

15:33 Crowdstrike指隊伍正致力解決問題。

15:28 荷蘭阿姆斯特丹機場史基浦機場（Schiphol airport）表示受到問題影響，呼籲今天出發的旅客先與航空公司聯絡。

15:26 路透社報道，全球性的系統問題影響多國，包括在西班牙的機場、土耳其航空、澳洲傳媒與銀行等。

澳洲百貨公司一部收銀機失靈，出現藍色畫面（AAP Image/Jono Searle via REUTERS）

全球多地傳出災情，英國天空新聞（Sky News）電視台表示無法直播，向觀眾道歉。據外媒報道，澳洲一些電視台也出現問題。

根據DownDetector網站，也有香港用戶報告微軟365服務出現問題（網站截圖）

美國一些航空公司19日受到微軟雲服務故障的影響，導致多個航班未能起飛或要取消。

澳媒報道，微軟系統出現問題，令當地不少超級市場、銀行、電訊公司等受到影響。

墨爾本機場發文指，部份航空公司的辦理登機程序受到事件影響。

日媒則指，不少Windows用家出現問題。