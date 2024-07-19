微軟Windows系統多地故障英國天空新聞無法直播　澳洲電視台出事

微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地傳出服務故障的消息後，包括英國天空新聞 （Sky News）和澳洲廣播公司（ABC）在內外媒表示他們無法進行直播或播放內容。



英國天空新聞執行主席羅德（David Rhodes）在X稱：「天空新聞台今天早上無法進行電視直播，目前正告訴觀眾，我們對此次中斷表示歉意。」

澳洲廣播公司記者麥凱（Melissa McKay）則稱，不知為何，他們無法播放內容，演播室和攝影機似乎都在運作，但他們用來構建新聞和新聞輸出的系統崩潰。

澳洲百貨公司一部收銀機失靈，出現藍色畫面（AAP Image/Jono Searle via REUTERS）

全球技術中斷正在影響不同國家機構的運營，包括西班牙機場、土耳其航空公司、澳洲超市和銀行。

澳洲電視節目The Project搞笑發文稱，這是今晚節目的預告。