阮富仲逝世｜二把手蘇林暫代職務：公安部長出身　反貪運動負責人

撰文：成依華
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越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）7月19日逝世，終年80歲，由於未有明確接班人，外界紛關注誰會成為越南最高領導人。越南二號人物是國家主席蘇林（To Lam），他目前也暫代阮富仲的職務，這位由公安部出身的二把手，是當地反貪運動主要負責人之一。

蘇林1957年出生，現年67歲，父親是高級警員，蘇林70年代到人民安全大學（現為人民安全學院）就讀，擁有法學博士學位，他成為內務部（現為公安部）幹部，再到90年代尾成為公安部安全總局局長，他長期在公安部工作，2016年起成為公安部部長，也晉身越南中央政治局委員。

2024年5月，他當選越南國家主席，此意味他成為越南政壇的「四架馬車」之一，在當地，四架馬車是越共中央總書記、國家主席、政府總理和國會主席。

普京訪越南：6月20日，普京抵達越南河內後，先跟越南國家主席蘇林舉行會談。(Reuters)

他長期擔任的越南公安部長職位，是阮富仲領導的反腐敗運動主要負責人之一，他也在2016年成為越共中央反腐敗指導委員會（現為越共中央反腐敗反消極指導委員會）副主任。

他由2024年5月當選越南國家主席至今，尚不足2個月，不過已完成外交「首秀」，6月底，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問越南，蘇林被指是陪同普京時間最久的越南領導人。

他也剛在7月較早前外訪老撾與柬埔寨。

2024年6月20日，俄羅斯總統普京訪問越南河內，會晤越南國家主席​​蘇林（Reuters）

路透社形容，蘇林是一位熟練的「幕後操作者」，長期從事公共安全工作，但目前未知越南共產黨會僅安排代理人選，或是直接找永久人選，蘇林也有可能面臨內部反對，甚至導致繼任危機。

報道引述分析師指，一些投資者會歡迎越南有一位更強大的領導人出現，因這將可能結束當地一年多的政治角力局面。

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