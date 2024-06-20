普京訪河內晤國家主席蘇林　稱俄企準備投資越南天然氣項目

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。普京和越南國家主席蘇林（Tô Lâm）在河內主席府大廳進行雙邊會談。會談後雙方將舉行已簽署文件交換儀式，並向媒體發表聲明。



俄衛網20日稱，俄越雙方通過關於進一步加深全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。

普京又談到，俄羅斯公司準備好投資越南的液化天然氣（LNG）項目。

2024年6月20日，俄羅斯總統普京和越南國家主席​​蘇林在越南河內主席府合照。（Reuters）

在這次訪問中，普京與蘇林在主席府合影後，2人握手並向鏡頭揮手致意。他們簡短交談後隨即前往會談。

2024年6月20日，俄羅斯總統普京和越南國家主席​​蘇林在越南河內主席府握手。（Reuters）

普京指出，加強與越南的全面戰略夥伴關係是俄方優先事項之一，越南作為東盟（ASEAN）主要成員國之一，俄羅斯高度重視與東盟的對話。

路透社6月20日報道，蘇林在會談中表示，越南重視與俄羅斯的全面戰略夥伴關係，希望加強雙邊關係，促進區域和全球和平與穩定。蘇林祝賀普京再次當選俄羅斯總統，並讚揚俄羅斯達成的成就，包括維持國內政治穩定。

2024年6月20日，俄羅斯總統普京和越南國家主席​​蘇林在越南河內主席府合照。（Reuters）

蘇林表示，俄羅斯聯邦在國際舞台上的地位正在不斷加強，「我們對俄羅斯政治和社會更加穩定，經濟積極發展，人民生活不斷改善，國際舞台上地位不斷提高感到高興。」

普京還邀請蘇林赴莫斯科，參加2025年的俄羅斯衛國戰爭勝利日80周年慶祝活動。