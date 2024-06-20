普京蘇林發表加強俄越戰略夥伴關係聯合聲明　擬擴大雙邊能源合作

越南國家主席​​蘇林（Tô Lâm）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月20日下午舉行聯合記者會，共同發表關於加強兩國全面戰略夥伴關係的聯合聲明。



俄衛網6月20日稱，聯合聲明指出，俄越同意在互信、平等互利、互不干涉內政的基礎上，根據《聯合國憲章》和國際法的基本原則加強關係。不與第三方結盟或達成協議，不採取有損於彼此獨立、主權、領土完整和根本利益的行動，不反對任何第三方，支持並繼續為區域和世界和平做出貢獻。

兩國同意有效落實、盡快談判和加強越南與歐亞經濟聯盟（EEU）之間的自由貿易協定，促進雙邊貿易和投資。此外，雙方同意盡快研究和擴大新能源、清潔能源、綠色轉型和永續發展領域的研究合作。

2024年6月20日，俄羅斯總統普京訪問越南河內，會晤越南國家主席​​蘇林（Reuters）

2024年6月20日，俄羅斯總統普京和越南國家主席​​蘇林在越南河內主席府合照。（Reuters）

普京：有意長期向越南供應天然氣

普京在會見越南總理范明正（Phạm Minh Chính）時表示，能源領域上的俄越合資企業正在有效合作，例如越南的Vietsovpetro公司和俄羅斯涅涅茨自治區的Rusvietpetro公司。俄方有意向越南長期供應液化天然氣等碳氫化合物。

普京回顧稱，越南的許多發電設施都是在俄方的援助下建成，俄羅斯對參與越方現有水力發電廠的現代化改造新項目改造感興趣。

在其他俄越經濟合作領域上，普京稱越南汽車設備組裝企業發展勢頭良好，尤其是峴港市的俄資「GAZ」車項目。兩國在農工業領域的合作也在不斷推進，越南投資者正在俄羅斯實施大型項目。