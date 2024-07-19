越共總書記阮富仲逝世　中共中央致唁電慰問：中國失去一位好同志

越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）7月19日逝世，中國共產黨中央委員會7月19日向越南共產黨中央委員會致唁電，稱中共和中國人民失去一位好同志、好兄弟、好朋友，以無比沉痛的心情向越共中央、越南政府和人民，致以最深切哀悼和最誠摯慰問。



新華社7月19日報道，中共中央在唁電中指出，阮富仲是堅定的馬克思主義者，是越共和越南人民的偉大領導者，他把畢生精力獻給越南黨和國家各項事業，為越南革新開放和社會主義建設事業，為世界社會主義運動發展作出傑出貢獻。

中越關係：2023年12月13日當地時間12月13日下午，在結束對越南進行國事訪問即將啟程回國之際，中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛同越共中央總書記阮富仲和夫人吳氏敏話別。（新華社）

唁電內容指，阮富仲同志是中國共產黨和中國人民的親密同志和真誠朋友，他繼承和發展中越兩黨兩國「同志加兄弟」的傳統友誼，同中國共產黨和中國領導人結下深厚友誼，阮富仲同中共總書記習近平一道將中越關係提升為具有戰略意義的命運共同體，有力推動中越全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展，中國黨、政府和人民將永遠懷念阮富仲。

唁電並稱，越南黨和人民將化悲痛為力量，繼承阮富仲的遺志，團結奮鬥，在革新開放事業和社會主義建設事業中取得新的更大成就，中越是山水相連的社會主義鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體，中國始終把越南視為周邊外交的優先方向，願同越方一道，不斷鞏固政治互信，加強團結合作，推動中越命運共同體建設走深走實，造福兩國人民，為地區和世界和平與發展作出貢獻。