曼谷市中心酒店6人伏屍案　泰國警方調查山埃來源

泰國警方正在調查酒店毒殺事件所使用的氰化物（山埃）的來源，以確認山埃究竟是走私到泰國，抑或在當地購買。



《曼谷郵報》報道，曼谷大都會警察廳第五分局指揮官威他瓦（Witthawat Chinkham）週四（7月18日）說，警方正在等待所有法醫檢驗結果，然後決定是否傳召任何人作進一步盤問。

泰國曼谷愛侶灣君悅酒店6名外籍人士遭毒殺案件，警方懷疑其中一名越南裔美籍死者Sherine Chong就是凶嫌。（路透社）

警方也嘗試聯繫其中一名死者的妹妹，她預訂了事發客房隔壁的房間。她已在10日離開泰國到越南，所以不太可能與毒殺案有關。

警方也在尋找一名為其中一名死者購買藥物的導遊。警方先前詢問了一名越南籍導遊，他透露其中一名女死者曾要求他購買關節疼痛藥物，他後來拜託另一名導遊代為購買。

泰國公共電視台引述一名警方消息人士報道，調查人員傳召了這名女死者的前夫問話。該名男子事發時在日本，案發前數小時與女死者通視頻電話。

消息人士說，泰國警方還聯繫了美國執法人員，希望能夠得到更多有關其中一名美國籍女子的信息。

調查顯示，三藩市的其他越南裔居民曾在10多年前向警方投訴，指責該名女子欺詐。女子聲稱可以幫他們獲得美國公民權，但須要支付金錢。不過，消息人士稱，美國檢察官後來決定撤銷對她的指控。

另外，驗屍官星期四已完成驗屍工作，家屬可將遺體領回。

2024年7月16日，曼谷一間酒店職員發現有6人伏屍房內，圖為房內茶杯（泰國警方）

曼谷拉差帕頌區愛侶灣君悅酒店週二（16日）下午發現六人倒斃五樓一間客房裏。三男三女的死者介於37歲至56歲，都是越南人，其中兩人持美國國籍。

法醫在六名死者體內均驗出山埃成分。山埃是一種劇毒。當局目前初步判斷，其中一名死者毒殺了另外五人後自殺，作案動機可能涉及債務糾紛。

泰國總理賽塔已下令徹查事件，以避免對旅遊業造成影響，他16日晚上到酒店視察：（按圖了解）