泰國曼谷市中心酒店6外國人伏屍案 驗屍結果證實體內有山埃
撰文：成依華
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泰國曼谷市中心的愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan hotel）7月16日揭發命案，6名外國人伏屍酒店房內，泰媒指包括越南人與越南裔美國公民。泰國醫院17日證實，在死者體內驗出氰化物（俗稱山埃）。
根據醫院指，屍體上有速效化學物質（rapid-acting chemical）的痕迹，嘴唇呈紫色，表明缺氧，醫院補充指正在進行更多測試。
警方17日較早前在新聞發布會表示，在飲水杯和水容器中發現氰化物，對死者親屬的採訪顯示，他們之間存在債務糾紛。
路透社引述泰國警方指，其中1名死者是疑似是下毒的兇手。
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警方指出，16日下午5時許接報，一名酒店員工在酒店5樓的房間內，發現分別為3男、3女的6名死者，房間從內部鎖上，估計他們死去至少24小時。現場沒有搶劫、打鬥跡象，警方初步斷定不涉自殘，而是有人造成今次事件，「我們正在追蹤他們下飛機後的每一步。」
泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）已下令徹查事件，以避免對旅遊業造成影響，他16日晚上到酒店視察。
到期未退房 杯底有粉末 疑山埃中毒
警方在房中發現食物，但仍然用保鮮膜密封，似乎沒有動過。但有6個杯子似乎曾被使用，並在杯底發現某種粉末。
泰國傳媒報道，死者介乎37至56歲。
警方經初步調查發現，死者一行的預訂為7人入住，分住5個房間。他們部份人的房間在5樓，原定於16日退房；另有人入住7樓，原定於15日退房，但沒有這樣做。酒店內的畫面顯示，他們的行李都已經收拾好。
泰國政府發聲明表示，總理賽塔已命令所有部門緊急採取行動，以避免對旅遊業造成影響。賽塔也稱，已與越南大使會面討論此事，並下令迅速調查此案。
美國國務院表示，已獲知有兩名公民在泰國死亡，正在密切關注事態發展，並隨時準備提供領事協助。
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