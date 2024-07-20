美國大選｜特朗普家族女將：梅拉尼婭伊萬卡變「宅女」 2新星崛起

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2016年入主白宮時，家族成員一一走到鎂光燈下，他更把部份成員帶進白宮辦公室內擔任顧問。至這次特朗普再競選總統，外界也留意到他家族成員的微妙變化，夫人梅拉尼婭（Melania Trump）與女兒伊萬卡（Ivanka Trump）異常低調，2個「新面孔」則成為新星。



美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月18日在共和黨全國代表大會（RNC）發表演講後，與他的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）與長女伊萬卡（Ivanka Trump）一起站在講台上。（Reuters）

共和黨7月15日至18日一連4天舉行全國代表大會，確定提名特朗普為共和黨總統候選人，在這重要場合上，外界早留意到梅拉尼婭與伊萬卡在首3天都未有現身，僅在最後一天出席，也未有像其他多名家族成員般上台發言。事實上，兩人今年也甚少現身特朗普的競選活動，在出席共和黨最後一天代表大會後，傳媒標題也多加上兩人「罕有現身」的字眼。

梅拉尼婭伊萬卡愈趨低調

當特朗普2016年、2020年的共和黨全國代表大會上接受總統候選人提名時，梅拉尼婭皆有上台發表支持丈夫的演說。據美媒指，梅拉尼婭最新這次是打破維持數十年傳統，一反慣例成為未有在大會上發言的總統候選人夫人。

梅拉尼婭轉趨低調可能不難理解，她居住在白宮的4年間經常因大小事受到傳媒批評，美媒Page Six於6月曾報道，為了保護將入大學的兒子巴倫（Barron Trump），梅拉尼婭希望未來就算特朗普再當選，她也不當全職第一夫人。

2024年7月18日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在共和黨全國代表大會（RNC）發表演講後，與出席大會的家族成員及副總統候選人萬斯（JD Vance）夫婦一起站在講台上。（Reuters）

2019年12月3日，梅拉尼婭伴特朗普訪英，到訪英國白金漢宮（Reuters）

特朗普女兒伊萬卡曾獲稱為「最有影響力的第一女兒」，她與丈夫庫什納（Jared Kushner）於特朗普任內擔任白宮高級顧問。

到了這次特朗普再度競選總統，伊萬卡除了絕少現身父親的拉票活動，也沒有加入其競選團隊，早在2022年底表明僅在政治舞台之外的地方支持父親。據美媒當時引述消息人士指，伊萬卡夫婦感覺自己在華盛頓猶如被燒身一般，不想回去，不願令自己一家再牽涉在另一場激烈選舉中。

2019年6月27日，伊萬卡隨父親特朗普到日本大阪出席G20峰會（Getty）

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2女「新星」嶄露頭角

梅拉尼婭與伊萬卡不願做風頭躉，另一邊廂特朗普的二媳婦拉拉（Lara Trump）則積極參與這次競選活動。自3月起，她是共和黨全國委員會的共同主席。

她首次在共和黨大會上發表演講，講述特朗普作為她2個孩子的「爺爺」角色，然後把話題帶到13日的行刺事件，她表示：「或許在那個週六，你們看見特朗普的另一面，從前你們曾懷疑那一面是否存在過，直到親眼驗證」。

英國廣播公司（BBC）18日引述專家分析，拉拉是第一位在大會上正式發言的特朗普家族成員，預計她在家族中的地位只會愈來愈高。

特朗普二媳婦拉拉（Lara Trump）2024年2月22日出席美國保守派政治行動大會（CPAC）（Reuters）

另一新面孔、特朗普17歲孫女凱伊（Kai Trump）發表在大會上發表演講亦備受媒體關注，她親自向大批支持者描述她記憶中對特朗普印象，希望大家不要被媒體欺騙，因為真正的特朗普「是一個親切、有愛的爺爺，更是一位真正想讓美國再次偉大的人物」 。

在這次亮相後，凱伊也人氣急升，除了備受傳媒關注，其IG追蹤人數已從14萬急增至26萬人。

特朗普孫女凱伊（Kai Trump）2024年7月17日出席美國共和黨全國代表大會（RNC），並站上演講台為祖父拉票。（Reuters）

年僅17歲的特朗普孫女凱伊（Kai Trump）站上演講台為祖父拉票。（路透社）

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