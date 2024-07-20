美國太空軍將部署新型陸基干擾器　劍指中俄衛星

美國太空軍在7月19日給彭博社的一份聲明中透露，美國即將部署一種新型陸基干擾器，旨在阻止中國或俄羅斯的衛星在衝突中傳輸有關美軍的信息。



五角大樓的太空服務部門2024年在兩個不同地點首次測試該系統，並在第三個地點控制該系統。太空在聲明中說，這些設備並非旨在保護美國衛星免受中國或俄羅斯的干擾，而是為了「負責任地反擊能夠發動攻擊的敵方衛星通訊能力」。

2024年4月4日，美國太空軍在科羅拉多州（Colorado）對新型遠端模組化終端干擾器（RMT）進行測試。（美國太空軍網站）

五角大樓試圖將其新興衛星干擾技術分為純粹的防禦和狹隘的針對，這與美國所說的俄羅斯正在開發的核武器相反，後者可以產生高空電磁脈衝，摧毀衛星並擾亂整個通訊網絡。

太空部隊的聲明表示，24台遠程模組化終端干擾器（Remote Modular Terminal）中的11台將在幾個月內部署，所有終端系統都可以在12月31日之前部署在未公開的地點。這些終端系統「體積小、可運輸且成本低廉」。太空軍快速能力辦公室在網上發布的消息稱，衛星通訊干擾器可以部署在嚴峻的環境中保護美國軍隊。

美國太空軍在7月19日在一份聲明中透露，美國即將部署一種新型遠程模組化終端干擾器（RMT）。圖為該新型陸基干擾器。（美國太空軍網站）

新的終端系統能增強一種名為「反通訊系統」的大型干擾武器和一種名為「梅多蘭茲」（Meadowlands）的中型干擾武器，提供擴散、遠程控制和相對可重新定位的能力。「梅多蘭茲」系統遇到技術挑戰，交付時間至少推遲到10月，比原計劃晚大約2年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

