美國發射神秘X-37B　太空軍司令：我們對中國「神龍」大感興趣

SpaceX 12月28日成功以獵鷹重型火箭，把美國的神秘航天器X-37B送入軌道。這次是X-37B首次利用SpaceX發射升空，也被外界視為是對中國同類航天器「神龍」的回應。



SpaceX在佛州發射搭載X-37B的獵鷹重型火箭，成功進入軌道，這次是X-37B第七次執行任務。

外界對X-37B所知甚少，美國政府僅表示那是美國防部太空軍（Space Force）研究的一部份。X-37B外形像一架小型穿梭機，是一架無人駕駛、可重複使用的實驗平台，國防部會將其部署在軌道上進行實驗，完成任務後可與穿梭機一樣降落地上。

圖為2017年5月，美國神秘飛行器X-37B完成第四次任務返回地球。（Reuters）

國防部未有透露這次X-37B的飛行高度，僅在11月的一份聲明中，表示任務涉及對「新的軌道模式進行測試，並進行未來太空領域感知技術的實驗」。據知X-37B還攜帶了一顆美國太空總署（NASA）的種子實驗，研究種子在長時間暴露於太空中的輻射惡劣環境下的影響。

中國同樣神秘的神龍在12月14日成功升空進入軌道，這是一個與X-37B類似的航天器。國防部太空軍司令薩爾茨曼（Chance Saltzman）在一次會議上表示，他預計中國會在X-37B飛行期間發射神龍，並暗示這是一場競爭。

薩爾茨曼在美國航天雜誌《Air & Space Forces Magazine》一個談話中表示：「中國對我們的太空飛機非常感興趣，我們對他們的太空飛機也非常感興趣。」「這兩個太空飛機都是最受關注的，他們正在跟着我們的發射時間，這可能並非巧合。」