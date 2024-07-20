日本「爺爺盜竊團」3人被捕最老88歲　獄中相識組團警方取代號G3S

日本北海道一個「3人高齡盜竊團」7月17日被捕，據日媒19日報道，3人年齡由69歲至88歲，涉嫌多次闖入空無一人的房屋偷竊，警方以代號G3S（日文「爺爺們」發音）稱呼他們。



北海道UHB新聞於19日報道，3人均無業，分別沒有固定住址的88歲海野秀男、居於札幌市白石區的70歲男子松田秀美，及居於札幌市東區的69歲男子渡邊健一。

日本北海道一個「3人高齡盜竊團」7月17日被捕，圖為69歲疑犯渡邊健一（影片截圖）

據警方指，3人在監獄服刑時認識，一拍即合，組成盜竊團，並決定各自的角色，包括執行者、司機及賊贓保管人。其中88歲的海野秀男負責打破窗戶及進入屋內偷竊，70歲的松田秀美是司機及負責把風，渡邊健一則負責存放偷來的物品。

海野秀男和松田秀美也會提前到案發現場，先仔細確認現場空無一人。

日本北海道一個「3人高齡盜竊團」7月17日被捕，圖為88歲疑犯海野秀男（影片截圖）

3人涉嫌犯下多宗盜竊案，包括5月19日闖入北海道江別市一間空置房屋，盜竊約200日圓（約10港元）現金和3瓶威士忌，6月20日涉嫌闖入札幌市東區另一處無人房屋，盜竊頸鍊、戒指、手錶等24件物品，總值約100萬日圓（約4.9萬港元），負責管理房屋的女性在4天後報警。

報道指，自5月以來，江別市和札幌市發生10多宗類似的空置房屋遭闖入事件，有警方調查人員將犯罪者稱為G3S（日文「爺爺們」發音），以作標記。

警察最終透過閉路電視追查，在7月17日抓獲3人，正調查他們的更多犯罪行為。