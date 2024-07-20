日本富士山亂象橫生脫序行為頻傳　山梨縣考慮禁輕裝登山

日本富士山的山梨縣一側從7月1日開始實施登山限制，但仍有登山客穿着輕裝上山，或是進行包括在登山步道上打瞌睡在內脫序、危險的行為，山梨縣知事長崎幸太郎18日表示，正考慮禁止穿着過於輕便等準備不足的登山客進入上山。日媒指，自開山以來，迄今已傳出5宗死亡意外。



根據包括朝日新聞和共同社在內日媒，富士山共有4條登山路線，其中利用率最高的是位於山梨縣一側的吉田口登山步道。環境省統計指，2023年攀登富士山的約22萬人之中，有超過60%，即約13.7萬人使用吉田路線。

為緩解擁堵情況，地方政府7月1日起限制每天只允許4000人上山，且每人需繳交2000日圓（約99港元）通行費來入住山間小屋。地方政府也在半山腰的五合目架設大門，從下午4時到翌日上午3時關閉大門，阻止登山客「彈丸登山」。

報道指，走吉田登山步道路線前往山頂，以標準速度來說需時6小時，如果下午4時出發，大約會在下午10時抵達山頂，距離日出還有約6個多小時，所以通常會在山上小屋過夜。如果沒有提前預約山上小屋，在寒冷的山頂等待那麼長時間，將增加生病風險，容易患上高山症、低溫症等。

38歲香港登山客首次挑戰富士山 疑因低溫症「無法動」幸獲其他山友救助（點圖放大瀏覽）：

+ 29

什麼是彈丸登山？

「彈丸登山」指的是為了在日出時分，即上午4時半到5時多抵達山頂，像一顆「子彈」一樣快速地衝向山頂。根據爬山的標準速度來說，走吉田登山步道路線「彈丸」登富士山即是下午11時至上午12時左右出發，一直走到第2天早上。

7月第3個星期一是海之日，是日本的公共假期。 由於海之日是星期一，所以連着前一天的星期六和星期日，一共可以放3天假。在這3天假期中，吉田路線出現僅穿運動鞋的輕裝登山客、沒有預定可以過夜的山上小屋，或是想在下午4時最後1分鐘上山的民眾。除此之外，八合目附近還出現疑似是外國人的登山客在登山步道上打瞌睡。

男子穿短袖、牛仔褲上山，被工作人員勸阻。（朝日電視台YouTube）

山梨縣知事長崎幸太郎18日於記者會上表示，「這些無理的登山客行為，使安全的富士山登山活動形象受到影響，非常令人遺憾」。他強調「五合目大門下午4時關閉，無預約山上小屋的登山客就不准通行」。

崎幸太郎也表示，考慮禁止穿着過於輕便等準備不足的登山客進入上山。

對於下午4時關門後仍想上山，或是在登山步道上打瞌睡等諸多違反禮儀的行為，長崎幸太郎指，「我們想請求這些外國登山客的駐日大使館提供協助」。