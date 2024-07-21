波音生產關鍵部件短缺　日本推遲愛國者導彈增產計劃

消息人士透露，由於美國波音公司生產的一個關鍵部件出現短缺，美國利用日本兵工廠提高愛國者防空導彈產量的計劃因此推遲。



日本兩名政府官員和兩名業內人士告訴路透社，日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）已根據國防承包商洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）的許可，每年生產約30枚愛國者三型（PAC-3 ）導彈，並可將這一數字增加到約60枚。

美國希望儘快把全球年產量從大約500枚增加到750枚以上，但消息人士說，若未獲更多用於導彈飛行最後階段的尋標器（missiles' seekers）供應，日本就無法擴大生產，估計三菱重工可能需要數年時間才能提高產量。

日本面臨的生產困難顯示，美國在將全球盟友融合至其複雜的供應鏈方面遇到挑戰。

波音公司去年開始將美國的尋標器工廠產量擴張30％，但新增的生產線要到2027年才開始運作。波音沒有說明去年產量有多少，但提到剛交付第5000個尋標器。

洛歇馬丁說，到2027年，它將把愛國者導彈在美國的產量從500枚增加到650枚。每枚的成本約為400萬美元。但即便有充足的尋標器，三菱重工必須建構更多產能，才能使得愛國者三型導彈的年產量達到60枚以上。

圖為2023年2月7日，波蘭軍隊在華沙機場進行軍事演習時，有軍人在愛國者導彈防禦系統前戒備。（Reuters）

日本政府2022年提出軍事支出倍增計劃，要向有意增產的國防企業提供財務資助。但這些補貼僅適用供應給日本自衛隊的設備，不適用於出口武器。

一名日本政府消息人士說，這意味着三菱重工或美國必須出錢建造新的愛國者三型導彈廠，可能要花數千萬美元甚至更多。

洛歇馬丁透過電郵回應時僅說：「印度太平洋地區是美國和盟友關注的焦點，在這個地區的戰略部署能力對支持威懾並保持戰備狀態至關重要。」

日本防衛省和三菱重工都不願置評。

一名美國國防官員說，根據美國陸軍今年6月簽署的45億美元合同，導彈和尋標器的產量都將開始增加。美國陸軍是愛國者系統的主要買家。

日美外交與國防首長本月會在東京會談，預料議題包括加強國防產業合作，愛國者生產計劃為主要一環。

2023年12月，日本放寬了軍事出口規定，能幫助補充美國愛國者導彈庫存，這些導彈是為供應給烏克蘭而生產。

本文獲《聯合早報》授權轉載

