孟加拉實施宵禁應對示威　美國新加坡呼籲公民避免非必要行程

孟加拉學生發起爭取改革公務員制度的示威持續，政府除了限制互聯網和流動電話網絡外，亦實施宵禁，軍方則下令向違反宵禁令的示威者「格殺勿論」。因應孟加拉的情況，新加坡和美國分別呼籲公民避免到當地的非必要行程。



新加坡外交部7月20日發文告，指孟加拉局勢仍然不穩定，建議身在該國的新加坡人保持警惕、減少外出，密切關注當地新聞和聽從當地政府的指示。

美國國務院同日亦提升到孟加拉的旅遊警示提升到第三級，稱孟加拉首都達卡（Dhaka）的內亂，全國持續出現示威和暴力衝突，因此敦促旅客應重新考慮到當地的計劃。

華府亦指，由於安全情況，例行領事服務可能受到延誤。另外基於安全考慮，美國駐孟加拉使館人員或受到行動和旅遊限制，所以或影響他們為在當地的美國公民提供緊急服務的能力。

2024年7月16日，孟加拉國達卡的抗議者與支持執政黨的學生派系，在達卡學院（Dhaka College）範圍爆發衝突。（Reuters）

孟加拉政府和學生代表18日深夜曾舉行會議，嘗試找出解決方案。法律部長哈克（Anisul Huq）表示政府就討論學生領袖提出的改革公務員配額制度、在全國設立學生宿舍等要求持開放態度。

當地高等法院在6月取消停止配額制度的決定，但遭最高法院暫停有關判決，並在7月21日舉行上訴聽證會，總理哈西娜（Sheikh Hasina）呼籲示威者等待法院公布結果。