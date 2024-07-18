孟加拉學生連日示威　至少釀6死數十傷　全國大學無限期停課

孟加拉學生連日示威，要求政府廢除現有的公務員配額制度， 7月16日爆發暴力衝突，造成6人死亡、數十人受傷。當局17日宣布，即日起無限期關閉全國公私營大學。首都達卡（Dhaka）17日續有示威，警方向學生施放催淚氣體和發射橡皮子彈驅趕。



孟加拉首都達卡大學（Dhaka University）17日續有學生抗議，並抬棺材遊行悼念前一天的遇難者，學生們高呼「不會讓兄弟的鮮血白流」口號。

孟加拉現時對公務員職位實施配額，包括30%預留給參與1971年獨立戰爭的戰士家屬。在孟加拉失業率高企下，此制度越發引起不滿。目前，孟加拉1.7億人口中，有近3,200萬年輕人失業或失學。

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不過，總理哈西娜（Sheikh Hasina）拒絕廢除配額制，示威活動愈演愈烈，本星期暴力升級。7月16日，數千名抗議者與支持執政黨的學生派系衝突，6名死者包括至少3名學生。

疑為平息亂象，哈西娜17日宣布政府將成立一個司法委員會，調查前一天的暴力事件，聲稱「我相信學生會得到公義，他們不會失望。」