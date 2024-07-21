颱風格美Gaemi增強　23日晚至26日最接近台灣　24日逼近日本沖繩

日本氣象廳7月20日表示，2024年第3號颱風格美（Gaemi，又譯凱米）當日下午在菲律賓東方海面生成，颱風威力逐漸增強，可能於24日左右逼近沖繩。香港天文台21日估計，颱風格美會在未來數日吹向台灣附近海域並顯著增強。



日本放送協會（NHK）21日報道，日本氣象廳觀測，截至21日上午6時，颱風格美在菲律賓東部海域以每小時15公里的速度向西北移動。

日本氣象廳2024年7月20日表示，2024年第3號颱風格美當日下午在菲律賓東方海面生成，颱風威力逐漸增強，可能於24日左右逼近沖繩縣的先島群島。（日本氣象廳網站截圖）

颱風格美中心附近最大風速達每秒20米，最大瞬間風速達每秒30米，中心半徑440公里以內範圍內將刮起每秒15米以上的強風。

中國福建省人民政府防汛抗旱指揮部發出通知，「格美」7月21日上午11時中心位於菲律賓馬尼拉東偏北方向約510公里，中心附近最大風力9級（23米/秒，熱帶風暴級）。預計「格美」將以每小時5—10公裏的速度向北偏西方向緩慢移動，強度逐漸增強，逐漸向颱灣東部靠近，爾後趨向華東沿海。

福建省氣象台發布「颱風預警Ⅳ級」。根據《福建省防汛抗旱防颱風應急預案》，福建省防指決定7月21日12時啟動防颱風Ⅳ級應急響應。

台氣象署預報員21日稱，颱風格美從23日晚間至26日距離台灣最近，將造成明顯風雨。

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