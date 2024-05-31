颱風艾雲尼雖減弱至溫帶氣旋　日本氣象廳籲留意「3種災害」

香港天文台網站5月31日下午1時更新資訊稱，已演變為溫帶氣旋的艾雲尼（又稱艾維尼，Ewiniar）現於香港之西南約290公里，其中心附近最高持續風速為每小時55公里。



【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／艾雲尼／日本旅遊】日本放送協會（NHK）5月31日稱，由1號颱風艾雲尼演變而來的溫帶氣旋正向日本東北方移動，逐漸遠離關東地區和伊豆群島，伴隨著鋒面，並且逐漸遠​​離。儘管大雨的威脅已經消失，但氣象廳仍繼續敦促人們小心強風和巨浪。

氣象廳稱，雖然暴雨高峰已過，關東、伊豆諸島不再有警戒級暴雨風險，但部份地區地面因前期降雨而鬆動。

伊豆群島和關東沿岸預計風力較強情況會延至31日晚間，海上巨浪預計將持續至31日晚間。

日本氣象廳促民眾須繼續警惕強風、巨浪和山泥傾瀉。

日本氣象廳當地時間31日下午1時25分發布的路徑預測圖：

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（按圖了解這男子在強風下直播的堅持）

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