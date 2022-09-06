超強颱風軒嵐諾吹襲韓國 男子直播狀況 一秒間被沒頭巨浪沖走
撰文：聯合新聞網
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超級颱風「軒嵐諾」（Typhoon Hinnamnor）從韓國南部海岸登陸約2.5小時後，已於9月6日一早離境。
一名男子深夜跑到海邊直播颱風情況，未料下秒瞬間被大浪沖翻，爬起來時手上還拿着自拍棒，直播意志堅強。
即睇這男子在強風下直播的堅持：（按圖了解）
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根據監視器畫面顯示，一名身穿黑衣黑褲的男子在夜間跑到海邊，直播軒嵐諾逼近韓國掀起的強風大浪，未料下秒被一波大浪掀翻，整個人被打上岸的海水沖到馬路中央，在努力掙扎爬起來時還高舉自拍棒，持續緊盯直播畫面，似乎想確認有拍下剛剛驚險的一瞬間。
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韓國氣象廳指出，軒嵐諾於9月6日凌晨4時50分從南部城市巨濟附近登陸後，已於早上7時10分從東南部的蔚山市向東海（日本海）移動。
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