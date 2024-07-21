中東局勢｜胡塞武裝今向以色列射導彈　疑報復以軍空襲

中東局勢愈演愈烈，以色列與胡塞武裝互相施襲。以軍7月21日稱成功攔截一枚射向以色列度假勝地埃拉特（Eilat）的導彈，胡塞武裝隨後稱向埃拉特發射數枚導彈。



胡塞武裝19日無人機襲擊以色列特拉維夫（Tel-Aviv）市中心致1死4傷，引發雙方最新一輪衝突。以色列20日首次空襲也門，胡塞武裝（Houthis）控制的紅海港口城市荷台達（Hodeidah）陷入火海，路透社21日引述也門醫療部門消息人士指，襲擊致6死80傷，此前在20日亦分析，以軍或以空襲回應胡塞武裝。

▼由胡塞武裝控制的馬西拉電視台（Al MasirahTV）發放以軍空襲荷台達的片段。

以色列2024年7月20日轟炸也門胡塞武裝控制的紅海港口城市荷台達（Hodeidah），圖為空襲現場冒出濃煙。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）21日表示，胡塞武裝通過該港口接收伊朗武器。

▼以軍社交平台表示，導彈在進入以色列領土前已成功被防空系統擊落。

以色列2024年7月20日轟炸也門胡塞武裝控制的紅海港口城市荷台達（Hodeidah），圖為空襲現場冒出濃煙。（Reuters）

美國沙特聲明未有介入

一名美國官員20日向哥倫比亞廣播公司（CBS）透露，美國沒有參與以軍針對也門的空襲。沙特阿拉伯國防部發言人馬立基（Turki al-Malki）21日亦澄清，沙特與相關行動沒任何關係，也未有參與行動。馬立基強調，沙特不會允許任何一方滲透其領空。