日本內閣通過防務白皮書　強調中朝威脅

日本內閣會議星期五（7月12日）通過2024年度國防白皮書，強調日本面對二次世界大戰以來最嚴峻的安保環境，中國與朝鮮的活躍活動構成威脅，強調必須強化對彈道導彈等防區外武器的防衛能力。



2024年度日本國防白皮書反映2023年4月至2024年3月底的主要情況，白皮書也提到台灣的軍事力量與防衛戰略。

日本國防部長木原稔在白皮書中說，中國正在迅速增強軍事能力，在釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊的東海及太平洋活動日趨頻繁。與此同時，朝鮮持續進行核武器與彈道導彈開發，而俄羅斯繼續入侵烏克蘭，並在包括北方四島（俄羅斯稱南千島群島）等遠東地區持續進行軍事活動。俄中的飛機與艦艇聯合巡邏活動也已獲得證實。

他說，面對二戰後最嚴峻複雜的安保環境，日本國防部與自衛隊堅決貫徹保護國民的生命與和平生活，以及捍衛國家領土、領海、領空的任務，因此思考在國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計劃的基礎上，持續推進政策。

2024版日本防衛白皮書。（日本政府網站）

木原稔說，首先要做的是強化防衛力，重點在加強防區外打擊（Standoff Attack）防衛能力，以及整合防空反導彈（IAMD）能力。為此要部署戰斧巡弋導彈，以及12式路基反艦導彈等各類導彈，也計劃儘快建造神盾艦，加強對彈道導彈的防護力。

日本國防白皮書的重點之一是記述日本在七大重要領域，從根本上加強防衛能力。這七大領域包括「防區外打擊防衛能力」、「整合防空反導彈能力」、「無人設備防衛能力」、「跨領域作戰能力」、「指揮控制與情報相關機能」、「機動部署能力與保護國民」，以及「持續性與強韌性」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

