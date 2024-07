日本防衛白皮書稱中國為最大戰略挑戰　國防部斥為強軍擴武造藉口

日本內閣會議7月12日通過2024年度《防衛白皮書》,將中國定位為日本「前所未有的最大戰略挑戰」,認為中國軍事活動日益活躍,台海緊張局勢存在升級可能,並聲稱中俄聯合巡航是其重大關切事項。

國防部發言人張曉剛表示,日本新版《防衛白皮書》充滿陳詞濫調,無非是拿中國說事,欺騙日本民眾,誤導國際社會,為其強軍擴武製造藉口。中方對此強烈不滿、堅決反對,已向日方提出嚴正交涉。



張曉剛指出,中方依據國際法、相關國內法開展正常的海空活動正當合理、無可非議。釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國領土。台灣是中國的台灣,台灣問題不容外部勢力干涉。當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂活動和外部勢力對其縱容支持。日本對台灣殖民統治50年犯下的罪行罄竹難書,尤應反躬自省、謹言慎行。

他指出,中俄防務合作建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上,光明正大、坦坦蕩蕩,有利於維護國際地區和平穩定、捍衛國際公平正義。

張曉剛稱,歷史已經並將繼續證明,中國始終是世界的和平力量、穩定力量、進步力量。中國從不挑戰誰但也不懼任何挑戰,發展軍力完全是為了維護國家主權、安全和發展利益,為了維護世界和地區和平穩定。

中日關係:A man holds Chinese and Japanese national flags during a parade celebrating the 70th anniversary of the founding of People's Republic of China at Yokohama China Town on October 01, 2019 in Yokohama, Japan. (Getty)