日本防衛白皮書稱中國為最大戰略挑戰　國防部斥為強軍擴武造藉口

日本內閣會議7月12日通過2024年度《防衛白皮書》，將中國定位為日本「前所未有的最大戰略挑戰」，認為中國軍事活動日益活躍，台海緊張局勢存在升級可能，並聲稱中俄聯合巡航是其重大關切事項。

國防部發言人張曉剛表示，日本新版《防衛白皮書》充滿陳詞濫調，無非是拿中國說事，欺騙日本民眾，誤導國際社會，為其強軍擴武製造藉口。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。



張曉剛指出，中方依據國際法、相關國內法開展正常的海空活動正當合理、無可非議。釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國領土。台灣是中國的台灣，台灣問題不容外部勢力干涉。當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂活動和外部勢力對其縱容支持。日本對台灣殖民統治50年犯下的罪行罄竹難書，尤應反躬自省、謹言慎行。

2024版日本防衛白皮書。（日本政府網站）

他指出，中俄防務合作建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，光明正大、坦坦蕩蕩，有利於維護國際地區和平穩定、捍衛國際公平正義。

張曉剛稱，歷史已經並將繼續證明，中國始終是世界的和平力量、穩定力量、進步力量。中國從不挑戰誰但也不懼任何挑戰，發展軍力完全是為了維護國家主權、安全和發展利益，為了維護世界和地區和平穩定。

中日關係：A man holds Chinese and Japanese national flags during a parade celebrating the 70th anniversary of the founding of People's Republic of China at Yokohama China Town on October 01, 2019 in Yokohama, Japan. （Getty）

他表示，反觀日本的軍國主義歷史，以及日本大幅增加防衛預算、加快發展進攻性武器、不斷放寬武器裝備出口、拉幫結夥搞陣營對抗的所作所為，怎能不讓世人擔心其重走侵略擴張的老路邪路？二戰期間亞太地區多少無辜百姓死於日本軍國主義的軍刀之下？連日本媒體都不諱言這份白皮書意在「鍛刀」，日方強軍擴武的圖謀昭然若揭，國際社會應對此高度警惕。

中方敦促日方深刻汲取歷史教訓，停止對華抹黑指責，停止干涉中國內政，在軍事安全領域謹言慎行，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。