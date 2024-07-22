賀錦麗能擊敗特朗普？美媒民調：兩者相差「1個百分點」
撰文：官祿倡
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美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布亡退選，並表示支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）角逐，迎戰共和黨候選人特朗普（Donald Trump）。綜合近期美媒一些民調，結果顯示如賀錦麗和特朗普對戰，兩者支持度僅差1個百分點。
美媒全國廣播公司（NBC）22日引述霍士新聞6月27日辯論後的全國民調指，特朗普支持率49%，賀錦麗為48%。另有美媒綜合5家民調結果進行平均計算，結果發現賀錦麗的支持度為48％，特朗普則為48.6%，雙方並無顯著差異，也沒有領先優勢。
以下是被美媒綜合的5間民調機構數據
CBS News/YouGov在7月16日至18日進行的調查
NBC News在7月7日至9日進行的調查
Fox News在7月7日至10日進行的調查
NPR/PBS News/Marist College在7月9日至10日進行的調查
ABC News/Washington Post/Ipsos在7月5日至9日進行的調查
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