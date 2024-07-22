賀錦麗最後一刻才知！拜登拋閃退震撼彈　美媒爆「轉念退選」原因

美國總統拜登（Joe Biden）在美國時間7月21日突然宣布退選，為副手賀錦麗（又譯哈里斯）背書。美媒21日稱，他競選團隊大部份成員事件毫不知情，是看拜登在社交媒體發文才知，消息人士也進一步透露拜登轉念「勇退」的原因。



一些美媒21日報道，拜登「閃電退選」競選團隊上下「絕大多數人都不知情」，無論是一般職員還是高級幕僚，都是看到拜登在社交媒體的貼文才得知。

美媒指在聲明發布前，除了拜登的家人，僅有2名心腹級幕僚和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）參與相關討論。知情人士也透露，拜登雖沒跟團隊討論，但過去2天確實都在認真思考退選。

消息人士告訴英國廣播公司（BBC），儘管各方持續向拜登施壓，他一直堅稱要繼續競選，就在周六（7月20日），他的助手們還在為他準備本周重返白宮後的競選日程。但當天晚上，他開始考慮是否應該退出，最終於周日上午做出了退選決定。

《紐約時報》稱，賀錦麗也是在最後一刻才知道拜登的決定。一名知情人士透露，拜登直到20日晚都還打算參選到底，卻在21日下午1時45分突然告訴資深幕僚說，他決定退選。

圖為2024年2月3日，美國總統拜登（Joe Biden）在家鄉特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）拉票時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）發表講話。拜登的夫人吉爾（Jill Biden）和賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）也出席，但不在鏡頭內。（REUTERS/Joshua Roberts/File Photo）

最後才通知賀錦麗與「他」

當時人在特拉華州利里霍博斯灘（Rehoboth beach）拜登，打電話叫來心腹Steve Ricchetti與Mike Donilon共同撰寫退選信，並且在發表前1分鐘才告知賀錦麗與白宮幕僚長津茨（Jeffrey D. Zients）。

美媒引述消息人士說，拜登接照慣例，在做出任何重大決定前先召開家庭會議，之後找來心腹草擬退選聲明。他之後不停致電民主黨內議員領袖，宣布按照「自己的方式」結束競選活動。

與此同時，第一夫人吉爾的意見被認為是拜登下決心的決定性因素之一。吉爾的通訊主管亞歷山大（Elizabeth Alexander）說：「直到只有他才能做出決定的最後幾個小時，她都支持他選擇的任何道路。她是他最大的支持者和擁護者，始終站在他這一邊，只有近50年的伴侶才能以這種值得信賴的方式，和他站在一起。」

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。拜登表現糟糕，之後有關他是否須退選的討論開始排山倒海地席捲黨內。（Reuters）

拜登的政績、健康與神智狀況已多次躍登媒體版面，有關他能否再當4年總統的質疑在美國政界與民間從未消失。但他堅持尋求連任，自稱是最有能力擊敗共和黨的特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

美國6月27日舉行總統候選人首輪辯論，拜登一敗塗地，之後他又面對特朗普7月13日遇刺後聲勢大漲，成為壓垮他的最後兩根稻草。面對民主黨內愈多人加入勸退，政治捐款人陸續「閂水喉」，拜登最終懾於壓力，黯然退選。