拜登退選支持賀錦麗迎戰特朗普　俄羅斯烏克蘭分別回應

美國現任總統拜登（Joe Biden）宣布退出2024年總統競選後，俄羅斯克里姆林宮和外交部均對此事做出回應。



綜合俄羅斯《生意人報》和今日俄羅斯報道，當地時間7月21日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受採訪時對拜登退出大選一事發表評論。

他表示，對俄羅斯來說，實現特別軍事行動的目標比美國總統選舉的結果更重要。

同時，他表示，距離美國大選還有4個月，期間可能會發生很多變化。「我們需要關注並觀察接下來會發生什麼。」

2023年12月7日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在俄羅斯莫斯科舉行的會議期間，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）有份出席。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS）

在《索洛維耶夫現場》節目中，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在回答「拜登退出總統競選後會出現什麼情況」這一問題時表示，俄羅斯不干涉美國內政和總統選舉。

扎哈羅娃說：「這是他們的事，可以稱為美國內部政治鬥爭，儘管把『鬥爭』這個詞用在美國大選上太高級了。這是骯髒、謊言、虛假、相互羞辱和無休止地試圖掩蓋真相。讓他們自己處理這個問題，我們既不干涉他們的內部生活，也不干涉他們的選舉。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃2024年6月6日在聖彼得斯堡出席聖彼得斯堡國際經濟論壇（Reuters）

此外，當地時間7月22日，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交平台上發文稱，「拜登到此為止了。祝他身體健康。特別軍事行動的目標將會實現。」

當地時間21日，美國現任總統拜登在社交平台上宣佈將退出2024年總統競選，並將支持哈里斯作為民主黨總統候選人繼續競選。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交平台發文稱，尊重拜登「艱難而有力的決定」，感謝其堅定不移地支持烏克蘭。

本文獲觀察者網授權轉載

